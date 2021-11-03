https://ria.ru/20211103/britain-1757427179.html

"Вырезать как опухоль": Британию обвинили в массовых убийствах коммунистов

"Вырезать как опухоль": Британию обвинили в массовых убийствах коммунистов - РИА Новости, 03.11.2021

"Вырезать как опухоль": Британию обвинили в массовых убийствах коммунистов

Больше полувека назад по Индонезии прокатилась волна кровавых чисток, по размаху и жестокости сопоставимых с террором красных кхмеров. Недавно появились данные... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:00

2021-11-03T08:00

2021-11-03T07:57

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ксения Марсина. Больше полувека назад по Индонезии прокатилась волна кровавых чисток, по размаху и жестокости сопоставимых с террором красных кхмеров. Недавно появились данные о том, что косвенно к резне причастна Британия. Однако это вряд ли послужит основанием не только для компенсаций, но даже для извинений.Словно Гитлер и Чингисхан"Пропагандистская кампания, организованная Великобританией, спровоцировала одну из самых кровавых расправ второй половины ХХ века — массовое убийство коммунистов Индонезии", — пишет газета The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы Форин-офиса, Министерства иностранных дел Соединенного Королевства. В начале 1960-х у власти стоял настроенный против Британии президент Сукарно. Его поддерживала Коммунистическая партия Индонезии (КПИ). В Лондоне и Вашингтоне опасались, что страна сблизится с Китаем, где тогда правил Мао Цзэдун.По заданию властей сотрудники из отдела пропаганды Форин-офиса отправились в Сингапур. Там они активно работали на подрыв режима."Возглавлял группу сорокалетний Эд Винн. Ему помогали четыре местных жителя, младший коллега и две женщины из департамента информационных исследований, созданного в 1945-м для противостояния советской пропаганде. Расположились они на двухэтажной вилле в престижном спокойном районе", — говорится в статье.С их подачи на Индонезию начала вещать радиостанция, критикующая главу государства. Высокопоставленных чиновников снабжали листовками, которые выпускали от лица эмигрантов. На самом деле их строчили британцы. Чтобы замести следы, буклеты отправляли через Гонконг, Токио и Манилу."Мы не призываем к насилию. Но от лица всех патриотов требуем вырезать коммунистическую раковую опухоль. Партия превратилась в раненую змею. Пора убить ее прежде, чем выздоровеет", — заявляли в одних листовках. В других вспоминали Гитлера и Чингисхана, побуждали "искоренять коммунизм, иначе красная угроза вновь окутает страну".В итоге режим расшатали и произошел госпереворот. Британцы, как пишет издание, активно подстрекали индонезийцев "ликвидировать все коммунистические организации". В противном случае, уверяли они, "нация будет в опасности". Действовали в основном через армейских генералов. По разным данным, с 1965 по 1966 год погибли от 500 тысяч до трех миллионов человек, так или иначе связанных с коммунистами. Власть захватил диктатор Сухарто. Страной он правил более тридцати лет.Саму компартию в 1966-м запретили. Чистки в армии и государственных органах начались в Джакарте, перекинулись на Центральную Яву, прокатились по Восточной Яве и Бали. "В Британии о массовых убийствах знали", — пишет газета.По сведениям журналистов, замешан и Вашингтон. Возможно, американские власти передавали индонезийцам списки чиновников, которых подозревали в связях с коммунистами. ЦРУ это отрицает. Хотя местные историки настаивают на другом. "Штаты были вовлечены до такой степени, что помогали местным вооруженным силам вершить расправу", — считает Брэдли Симпсон, директор документации Индонезии и Восточного Тимора в Архиве нацбезопасности США.На сайте Госдепа есть расшифровка отчета Роберта Макнамары, занимавшего тогда пост министра обороны. "Я считаю, что наша программа военной помощи Индонезии за последние несколько лет способствовала проамериканской ориентации армии, настроила ее против Коммунистической партии, — докладывал он Линдону Джонсону. — Ключевые должности перешли к офицерам, обучавшимся в США".Требуют покаяться, но не накажутПравозащитники из Amnesty International в Индонезии обращаются к президенту Джоко Видодо с просьбой возобновить расследования — "ради справедливости и для оставшихся в живых".Требуют извинений от Лондона и потомки жертв антикоммунистических чисток. "Мы потерпевшие, мы злимся. Примирение невозможно без правды, так откройте же ее! Я призываю Британию, США, Австралию и другие страны, воспользовавшиеся массовым убийством ни в чем не повинных индонезийцев, признать ответственность!" — настаивает глава Индонезийского института изучения событий 1965-66 годов Беджо Унтунг."Любого, кто казался хоть немного левым, арестовывали. Люди шарахались друг от друга, говорили шепотом", — рассказывает правозащитница Тари Ланг. Ее родителей посадили в то время в тюрьму.Среди жертв резни и чисток много китайцев. "Убийства оставили глубокий шрам в сердцах индонезийцев, он не зажил до сих пор", — считают журналисты South China Morning Post.В индонезийском МИД комментировать сообщения о причастности Лондона отказались. Молчат и в британском посольстве в Джакарте.Правда, сразу после скандала премьер-министр Борис Джонсон встретился в Глазго с индонезийским коллегой Джоко Видодо и пообещал активно инвестировать в зеленую экономику, чтобы "поддержать переход республики к альтернативным источникам энергии". В Лондоне также заявили, что "подготовят кредитный пакет для Индонезии". Ведомствам уже поручили составить список приоритетных направлений.Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина уверена, что никого не накажут и Великобритания не принесет извинения. "Местным властям не хватит настойчивости. Но для индонезийцев важно, что об этом стало известно всем. В истории много примеров того, как британцы нарушали права человека. Вспомните хотя бы Индию. Просто не все факты известны. Лондон уж точно не может называть себя образцом для подражания", — рассуждает политолог.Британские власти причастность к индонезийским событиям не подтверждают, однако журналисты приводят высказывание Нормана Рэддэуэя, одного из создателей департамента информационных исследований Форин-офиса. В интервью 1996 года он признал: власти выделили ему 100 тысяч фунтов стерлингов — чтобы "сделал все возможное для избавления от президента Сукарно". Теперь ясно, что он имел в виду под словами "все возможное", заключает The Guardian.

https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739732569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, amnesty international, манила, линдон джонсон, форин-офис, мао цзэдун, бали (остров), джоко видодо