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Лауреата Букеровской премии-2021 объявили в Лондоне

Лауреата Букеровской премии-2021 объявили в Лондоне - РИА Новости, 03.11.2021

Лауреата Букеровской премии-2021 объявили в Лондоне

Жюри Букеровской премии-2021 присудила премию этого года южноафриканскому писателю Дэймону Галгуту за роман "Обещание". РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:55

2021-11-03T22:55

2021-11-03T23:04

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Жюри Букеровской премии-2021 присудила премию этого года южноафриканскому писателю Дэймону Галгуту за роман "Обещание".Галгут уже третий раз был номинирован на премию. Его роман "Хороший доктор" попал в шорт-лист в 2003 году, а "В странной комнате" в 2010-м."Обещание" повествует о белой семье, живущей в Южной Африке. Они собираются на похороны и понимают, что не выполнили важное обещание, данное давно их чернокожей служанке. Критики отмечают не только прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, но юмор автора.В шорт-листе среди претендентов были еще пять авторов: Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").Эти литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.Победитель премии получит 50 тысяч фунтов стерлингов.Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Она появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

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