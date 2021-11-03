https://ria.ru/20211103/bolgary-1757487450.html

Желание Байдена демократично заморозить Европу испугало болгар

"Замерзнем демократично": призыв Байдена помешать России напугал болгар - РИА Новости, 03.11.2021

Желание Байдена демократично заморозить Европу испугало болгар

Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" осудили заявление президента США Джо Байдена на саммите G20 о необходимости противостоять попыткам России... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:18

2021-11-03T09:18

2021-11-03T10:49

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джо байден

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еврокомиссия

газпром

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" осудили заявление президента США Джо Байдена на саммите G20 о необходимости противостоять попыткам России "манипулировать газом во вредных политических целях". Многие считают, что американский лидер может только критиковать, при этом ничего не предлагая взамен, а от его призывов в домах теплее не станет."Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же "свободная торговля"? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. "Газпром" следует договорам, что в этом политического?" — задался вопросом пользователь с ником otrqdnik."Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена", — сыронизировал Шоршо."А санкции против "Северного потока — 2" разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?" — возмутился Манчо."Призывами Байдена счета не оплатить", — отметил mbs."То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже — наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо…" — подытожили читатели.Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.Эксперты считают, что подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии.Кроме того, с Ближнего Востока и из США в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211028/gaz-1756646039.html

https://ria.ru/20211102/gaz-1757305782.html

https://ria.ru/20211102/bayden-1757463239.html

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экономика, сша, азия, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, россия