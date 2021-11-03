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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211103/bolduin-1757487243.html
В США нашли пропавшего кота Эмилио Болдуина
В США нашли пропавшего кота Эмилио Болдуина - РИА Новости, 03.11.2021
В США нашли пропавшего кота Эмилио Болдуина
Пропавший кот Эмилио семьи актера Алека Болдуина нашелся. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:16
2021-11-03T10:10
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
новости культуры
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пропавший кот Эмилио семьи актера Алека Болдуина нашелся.Ранее семья Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже бенгальского кота Эмилио."Мы нашли его. Спасибо всем, кто помогал", - написала в Instagram супруга актера Хилария.По словам Хиларии, Эмилио, похоже, сломал лапу. Супруга Болдуина также добавила, что не станет упоминать тех, кто помог семье в поисках кота, поскольку "папарацци" и "таблоиды" пытаются связаться со всеми, кто каким-либо образом связан с Болдуинами."Пока я пишу это сообщение, люди сквозь ветви деревьев... фотографируют меня... За нами гнались на машинах, когда мы были с нашими детьми... Это опасно", - отметила Хилария.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы, которая произошла 21 октября, погибла женщина-оператор, режиссер был тяжело ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.
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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, новости культуры
09:16 03.11.2021 (обновлено: 10:10 03.11.2021)
 
В США нашли пропавшего кота Эмилио Болдуина

Пропавшего кота Эмилио, принадлежащего семье Болдуина, нашли с поврежденной лапой

© REUTERS / Mike BlakeГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Mike Blake
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пропавший кот Эмилио семьи актера Алека Болдуина нашелся.
Ранее семья Болдуина, который стал участником инцидента со смертельным исходом на съемках фильма в США, объявила о пропаже бенгальского кота Эмилио.
"Мы нашли его. Спасибо всем, кто помогал", - написала в Instagram супруга актера Хилария.
По словам Хиларии, Эмилио, похоже, сломал лапу. Супруга Болдуина также добавила, что не станет упоминать тех, кто помог семье в поисках кота, поскольку "папарацци" и "таблоиды" пытаются связаться со всеми, кто каким-либо образом связан с Болдуинами.
"Пока я пишу это сообщение, люди сквозь ветви деревьев... фотографируют меня... За нами гнались на машинах, когда мы были с нашими детьми... Это опасно", - отметила Хилария.
Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы, которая произошла 21 октября, погибла женщина-оператор, режиссер был тяжело ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование.
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