https://ria.ru/20211103/blokirovka-1757540361.html

Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя

Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 03.11.2021

Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя

Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя, утеряно более 10 тысяч подписчиков, сообщила руководитель управления... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:40

2021-11-03T13:40

2021-11-03T14:18

севастополь

общество

технологии

instagram

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя, утеряно более 10 тысяч подписчиков, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина."Instagram заблокировал официальную страницу правительства… Мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков, которые в любой день и в любое время могли нам написать, обратиться за помощью или какими-то разъяснениями", - сказала Юхина журналистам.По ее словам, страницу, к сожалению, восстановить не удалось. Причина блокировки - слишком много ответов на комментарии пользователей, что соцсеть сочла "чрезмерной активностью".Юхина подчеркнула, что принято решение создать новую страницу: @sevastopol_gov. "Мы продолжаем работу и приглашаем задавать вопросы или писать комментарии на нашей новой странице", - сказала Юхина.

https://ria.ru/20210909/twitter-1749380336.html

https://ria.ru/20210413/tsargrad-1728164755.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, технологии, instagram