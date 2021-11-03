https://ria.ru/20211103/blokirovka-1757540361.html
Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя
Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя - РИА Новости, 03.11.2021
Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя
Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя, утеряно более 10 тысяч подписчиков, сообщила руководитель управления... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:40
2021-11-03T13:40
2021-11-03T14:18
севастополь
общество
технологии
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890022_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a597892e1c7b067667c8ffefc403a914.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя, утеряно более 10 тысяч подписчиков, сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина."Instagram заблокировал официальную страницу правительства… Мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков, которые в любой день и в любое время могли нам написать, обратиться за помощью или какими-то разъяснениями", - сказала Юхина журналистам.По ее словам, страницу, к сожалению, восстановить не удалось. Причина блокировки - слишком много ответов на комментарии пользователей, что соцсеть сочла "чрезмерной активностью".Юхина подчеркнула, что принято решение создать новую страницу: @sevastopol_gov. "Мы продолжаем работу и приглашаем задавать вопросы или писать комментарии на нашей новой странице", - сказала Юхина.
https://ria.ru/20210909/twitter-1749380336.html
https://ria.ru/20210413/tsargrad-1728164755.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890022_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_124c4964532548bdeaa5981a5228bd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, технологии, instagram
13:40 03.11.2021 (обновлено: 14:18 03.11.2021)
Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя
Соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя