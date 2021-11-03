https://ria.ru/20211103/bezopasnost-1757595335.html

Глава АНБ призвал не спешить критиковать взаимодействие с Россией

Глава АНБ призвал не спешить критиковать взаимодействие с Россией - РИА Новости, 03.11.2021

Глава АНБ призвал не спешить критиковать взаимодействие с Россией

Глава агентства нацбезопасности США Пол Накасон призвал не спешить с негативными оценками взаимодействия Москвы и Вашингтона в киберсфере. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:06

2021-11-03T17:06

2021-11-03T19:30

сша

россия

в мире

москва

пол накасоне

дмитрий песков

мария захарова

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Глава агентства нацбезопасности США Пол Накасон призвал не спешить с негативными оценками взаимодействия Москвы и Вашингтона в киберсфере."Пока рано говорить. Давайте дадим возможность. Взаимодействие происходит", - заявил Накасон на форуме по безопасности института Аспена.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление своих коллег в администрации о том, что Россия не реагирует на просьбы США оказать помощь в борьбе с киберпреступниками, якобы оперирующими с территории РФ.Ранее американские СМИ сообщали, кто контакты РФ и США в киберсфере ведутся, в том числе, на уровне Белого дома и Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять детали, но заявил, что по этой теме состоялась серия контактов между странами, они осуществляются в закрытом режиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что диалог прежде всего ведется под эгидой советов безопасности двух стран.

https://ria.ru/20210923/kibersfera-1751523919.html

сша

россия

москва

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2021

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сша, россия, в мире, москва, пол накасоне, дмитрий песков, мария захарова