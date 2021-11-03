https://ria.ru/20211103/bezopasnost-1757589626.html

Путин оценил уровень военной безопасности

Путин оценил уровень военной безопасности - РИА Новости, 03.11.2021

Путин оценил уровень военной безопасности

Современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, обеспечили высокий уровень военной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:42

2021-11-03T16:42

2021-11-03T17:19

безопасность

россия

технологии

армия

оружие

вооружение

сочи

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, обеспечили высокий уровень военной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ОПК в Сочи.Он отметил, что разработка и серийное производство эффективного, инновационного оружия – одно из ключевых направлений в развитии вооруженных сил. "Безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов, потому что за каждым из образцов – долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - добавил президент.

https://ria.ru/20211103/vooruzhenie-1757590645.html

россия

сочи

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2021

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безопасность, россия, технологии, армия, оружие, вооружение, сочи, владимир путин