16:42 03.11.2021 (обновлено: 17:19 03.11.2021)
Путин оценил уровень военной безопасности
Путин: в России высокий уровень военной безопасности
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, обеспечили высокий уровень военной безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ОПК в Сочи.
"Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил. На многие годы и даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", - сказал Путин.
Он отметил, что разработка и серийное производство эффективного, инновационного оружия – одно из ключевых направлений в развитии вооруженных сил. "Безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов, потому что за каждым из образцов – долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - добавил президент.