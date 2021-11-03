https://ria.ru/20211103/bessonnitsa-1757625632.html
Бессонница грозит смертельными последствиями
Найдено смертельное последствие бессонницы - РИА Новости, 03.11.2021
Бессонница грозит смертельными последствиями
Группа ученых из Швеции, Нидерландов и Великобритании выявила связь между бессонницей и аневризмой, грозящей инсультом. Результаты опубликованы в Journal of the РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:51
2021-11-03T18:51
2021-11-03T18:57
наука
здоровье
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Швеции, Нидерландов и Великобритании выявила связь между бессонницей и аневризмой, грозящей инсультом. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.В рамках исследования эксперты изучили зависимость некоторых привычек (курения, потребления кофе, режима сна и физической активности) и медицинских показателей (индекса массы тела, давления, наличия диабета и других) с риском развития аневризмы и вызванного ей кровоизлияния.В статье отмечается, что она встречается примерно у трех процентов людей. Как правило, не имеет симптомов, но может вызвать кровоизлияние в мозг, что грозит смертью. Среди факторов риска — гипертония и курение, однако исследование выявило также влияние бессонницы на летальный исход.Ученые рассмотрели почти 6300 случаев аневризмы сосудов мозга и 4200 случаев мозгового кровоизлияния, в том числе вследствие разрыва аневризмы. Выяснилось, что генетическая предрасположенность к бессоннице была связана с повышенным на 24% риском развития аневризмы и кровоизлияния вследствие ее разрыва.
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наука, здоровье
18:51 03.11.2021 (обновлено: 18:57 03.11.2021)
Найдено смертельное последствие бессонницы
Европейские ученые выявили смертельную опасность бессонницы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Группа ученых из Швеции, Нидерландов
и Великобритании
выявила связь между бессонницей и аневризмой, грозящей инсультом. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association
.
В рамках исследования эксперты изучили зависимость некоторых привычек (курения, потребления кофе, режима сна и физической активности) и медицинских показателей (индекса массы тела, давления, наличия диабета и других) с риском развития аневризмы и вызванного ей кровоизлияния.
В статье отмечается, что она встречается примерно у трех процентов людей. Как правило, не имеет симптомов, но может вызвать кровоизлияние в мозг, что грозит смертью. Среди факторов риска — гипертония и курение, однако исследование выявило также влияние бессонницы на летальный исход.
Ученые рассмотрели почти 6300 случаев аневризмы сосудов мозга и 4200 случаев мозгового кровоизлияния, в том числе вследствие разрыва аневризмы. Выяснилось, что генетическая предрасположенность к бессоннице была связана с повышенным на 24% риском развития аневризмы и кровоизлияния вследствие ее разрыва.