https://ria.ru/20211103/bessonnitsa-1757625632.html

Бессонница грозит смертельными последствиями

Найдено смертельное последствие бессонницы - РИА Новости, 03.11.2021

Бессонница грозит смертельными последствиями

Группа ученых из Швеции, Нидерландов и Великобритании выявила связь между бессонницей и аневризмой, грозящей инсультом. Результаты опубликованы в Journal of the РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:51

2021-11-03T18:51

2021-11-03T18:57

наука

здоровье

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Швеции, Нидерландов и Великобритании выявила связь между бессонницей и аневризмой, грозящей инсультом. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association.В рамках исследования эксперты изучили зависимость некоторых привычек (курения, потребления кофе, режима сна и физической активности) и медицинских показателей (индекса массы тела, давления, наличия диабета и других) с риском развития аневризмы и вызванного ей кровоизлияния.В статье отмечается, что она встречается примерно у трех процентов людей. Как правило, не имеет симптомов, но может вызвать кровоизлияние в мозг, что грозит смертью. Среди факторов риска — гипертония и курение, однако исследование выявило также влияние бессонницы на летальный исход.Ученые рассмотрели почти 6300 случаев аневризмы сосудов мозга и 4200 случаев мозгового кровоизлияния, в том числе вследствие разрыва аневризмы. Выяснилось, что генетическая предрасположенность к бессоннице была связана с повышенным на 24% риском развития аневризмы и кровоизлияния вследствие ее разрыва.

https://ria.ru/20211028/bol-1756601418.html

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