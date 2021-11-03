https://ria.ru/20211103/berns-1757525258.html

Путину доложили об итогах встречи Патрушева с директором ЦРУ

Путину доложили об итогах встречи Патрушева с директором ЦРУ - РИА Новости, 03.11.2021

Путину доложили об итогах встречи Патрушева с директором ЦРУ

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:38

2021-11-03T12:38

2021-11-03T13:09

николай патрушев

сергей нарышкин

дмитрий песков

совет безопасности рф

центральное разведывательное управление (цру)

уильям бернс

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ во вторник, они обсудили отношения РФ и США. Также с Бернсом встретился глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады", - сказал он журналистам на вопрос, доложил ли Патрушев Путину об итогах встречи.Отвечая на вопрос, можно ли интерпретировать визит Бернса в Москву как движение в положительную сторону развития контактов, Песков подчеркнул важность диалога по таким чувствительным вопросам."Безусловно, диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть", - сказал он.На вопрос, какими были основные темы повестки, Песков сказал, что это были в первую очередь двусторонние отношения, а также обмен мнениями по различным международным вопросам.Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина и директора ЦРУ Уильяма Бернса, который находится в Москве с визитом, если таковые состоятся, заявил Песков."Президент, вы знаете, он не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает, поэтому если какие-то контакты состоятся, но не личные, мы об этом сообщим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Путина в планах беседа с главой ЦРУ.Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры и до прихода на пост директора ЦРУ возглавлял Фонд Карнеги.Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил РИА Новости, что на переговорах в Москве помимо вопросов безопасности мог обсуждаться и афганский сюжет, и возможное сотрудничество в этой сфере. Однако с учетом бэкграунда Бёрнса можно предположить, что повестка переговоров выйдет за рамки только контактов спецслужб, и он обсудит в том числе подготовку к новому саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По словам эксперта, это не просто визит руководителя ЦРУ в Москву, "что само по себе, конечно, является незаурядным событием".Кортунов не исключил, что, посылая Бёрнса в Москву, Байден ставил перед ним большую задачу, чем просто переговоры по теме безопасности - произвести некую инвентаризацию отношений США и РФ после Женевы с тем, чтобы, например, определиться, не пора ли начать готовить следующий саммит.

https://ria.ru/20211102/berns-1757432000.html

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956038.html

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николай патрушев, сергей нарышкин, дмитрий песков, совет безопасности рф, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс