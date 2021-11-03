https://ria.ru/20211103/belavia-1757522871.html

Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты

Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты - РИА Новости, 03.11.2021

Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты

В случае запрета Западом выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты она может перейти на российские воздушные суда, сообщил в среду в Минске... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:29

2021-11-03T12:29

2021-11-03T12:29

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. В случае запрета Западом выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты она может перейти на российские воздушные суда, сообщил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский."Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что (санкционное – ред.) давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии", - сказал Сикорский журналистам.По его словам, белорусская сторона призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. "Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - сказал глава департамента.Он подчеркнул, что в случае принятия решения по ограничению лизинга "это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам".

https://ria.ru/20210801/aviasoobschenie-1743813416.html

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в мире, белоруссия, минск, белавиа, россия