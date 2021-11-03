Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211103/belavia-1757522871.html
Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты
Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты - РИА Новости, 03.11.2021
Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты
В случае запрета Западом выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты она может перейти на российские воздушные суда, сообщил в среду в Минске... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:29
2021-11-03T12:29
в мире
белоруссия
минск
белавиа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ba4c24938bd19f4ab588108c84f77b9.jpg
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. В случае запрета Западом выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты она может перейти на российские воздушные суда, сообщил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский."Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что (санкционное – ред.) давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии", - сказал Сикорский журналистам.По его словам, белорусская сторона призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. "Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - сказал глава департамента.Он подчеркнул, что в случае принятия решения по ограничению лизинга "это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам".
https://ria.ru/20210801/aviasoobschenie-1743813416.html
https://ria.ru/20210715/ms-21-1741381399.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793269_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29dee166039759f5b130ec0d14d8fce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, белавиа, россия
12:29 03.11.2021
 
Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты

Глава Депавиации Белоруссии Сикорский допустил переход "Белавиа" на российские самолеты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет компании "Белавиа" в аэропорту Внуково в Москве
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. В случае запрета Западом выдавать белорусской авиакомпании "Белавиа" в лизинг самолеты она может перейти на российские воздушные суда, сообщил в среду в Минске глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
"Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что (санкционное – ред.) давление не прекращается и приобретает более изощренные формы... Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга, в основном такие компании зарегистрированы в Ирландии", - сказал Сикорский журналистам.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 00:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией
По его словам, белорусская сторона призывает европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий. "Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - сказал глава департамента.
Он подчеркнул, что в случае принятия решения по ограничению лизинга "это будет сигнал всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам".
Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 14:17
Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет
 
В миреБелоруссияМинскБелавиаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
01:22Российская компания Positive Technologies прокомментировала санкции США
01:16NYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологии
01:16Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф
Лента новостейМолния
В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUSРоссийская компания Positive Technologies прокомментировала санкции СШАNYT сообщила, что Google намерен предоставлять Пентагону свои технологииВодителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф