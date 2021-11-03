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https://ria.ru/20211103/bayden-1757545674.html
В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"
В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре" - РИА Новости, 03.11.2021
В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"
Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:02
2021-11-03T14:02
в мире
сша
китай
владимир путин
джо байден
госдума рф
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина о "горящей тундре", заявил, что деменция – это болезнь, американскому лидеру от всей души нужно пожелать здоровья.Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."Джо Байден - пожилой человек, мы не раз видели как он публично впадает в ступор, путает имена собственных детей и внуков, не может сосредоточиться и вспомнить имя министра обороны Соединенных Штатов. …Странно ожидать от глубоко пожилого человека понимания различия между тайгой и тундрой. Деменция - это болезнь, грешно смеяться над больными. Я считаю, мы от всей души должны пожелать здоровья президенту Соединенных Штатов Америки", - сказал Баженов.По его словам, параллельно с нарастанием кризиса в экономике Америки там растет и кризис политической культуры, а представители министерства иностранных дел США не раз смешили международное сообщество отсутствием элементарных знаний в области географии."Вспомним хотя бы историю с "международными водами белорусского моря", цитата Джен Псаки", - сказал Баженов."Россия, Китай и Саудовская Аравия - государства с колоссальным мировым влиянием. Без этих трех государств говорить о том, что общемировые переговоры состоялись, невозможно. Претензии Америки на мировое лидерство в этой связи считаю смешными", - добавил Баженов.
https://ria.ru/20211103/tundra-1757524285.html
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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, госдума рф, россия
14:02 03.11.2021
 
В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"

Депутат Госдумы Баженов пожелал Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"

© REUTERS / Evan Vucci/PoolПрезидент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Evan Vucci/Pool
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина о "горящей тундре", заявил, что деменция – это болезнь, американскому лидеру от всей души нужно пожелать здоровья.
Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом.
Машина специальной пожарно-спасательной части МЧС РФ на трассе Вятка в Республике Марий Эл - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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В Кремле ответили на слова Байдена о "горящей тундре"
"Джо Байден - пожилой человек, мы не раз видели как он публично впадает в ступор, путает имена собственных детей и внуков, не может сосредоточиться и вспомнить имя министра обороны Соединенных Штатов. …Странно ожидать от глубоко пожилого человека понимания различия между тайгой и тундрой. Деменция - это болезнь, грешно смеяться над больными. Я считаю, мы от всей души должны пожелать здоровья президенту Соединенных Штатов Америки", - сказал Баженов.
По его словам, параллельно с нарастанием кризиса в экономике Америки там растет и кризис политической культуры, а представители министерства иностранных дел США не раз смешили международное сообщество отсутствием элементарных знаний в области географии.
"Вспомним хотя бы историю с "международными водами белорусского моря", цитата Джен Псаки", - сказал Баженов.
"Россия, Китай и Саудовская Аравия - государства с колоссальным мировым влиянием. Без этих трех государств говорить о том, что общемировые переговоры состоялись, невозможно. Претензии Америки на мировое лидерство в этой связи считаю смешными", - добавил Баженов.
Президент США Джо Байден выступает на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
11:44
В Совфеде назвали слова Байдена о "горящей тундре" в России ляпом
 
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