https://ria.ru/20211103/bayden-1757545674.html

В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"

В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре" - РИА Новости, 03.11.2021

В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:02

2021-11-03T14:02

2021-11-03T14:02

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, комментируя РИА Новости высказывание президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина о "горящей тундре", заявил, что деменция – это болезнь, американскому лидеру от всей души нужно пожелать здоровья.Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."Джо Байден - пожилой человек, мы не раз видели как он публично впадает в ступор, путает имена собственных детей и внуков, не может сосредоточиться и вспомнить имя министра обороны Соединенных Штатов. …Странно ожидать от глубоко пожилого человека понимания различия между тайгой и тундрой. Деменция - это болезнь, грешно смеяться над больными. Я считаю, мы от всей души должны пожелать здоровья президенту Соединенных Штатов Америки", - сказал Баженов.По его словам, параллельно с нарастанием кризиса в экономике Америки там растет и кризис политической культуры, а представители министерства иностранных дел США не раз смешили международное сообщество отсутствием элементарных знаний в области географии."Вспомним хотя бы историю с "международными водами белорусского моря", цитата Джен Псаки", - сказал Баженов."Россия, Китай и Саудовская Аравия - государства с колоссальным мировым влиянием. Без этих трех государств говорить о том, что общемировые переговоры состоялись, невозможно. Претензии Америки на мировое лидерство в этой связи считаю смешными", - добавил Баженов.

https://ria.ru/20211103/tundra-1757524285.html

https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html

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в мире, сша, китай, владимир путин, джо байден, госдума рф, россия