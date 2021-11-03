https://ria.ru/20211103/bayden-1757510926.html

В Совфеде назвали слова Байдена о "горящей тундре" в России ляпом

В Совфеде назвали слова Байдена о "горящей тундре" в России ляпом - РИА Новости, 03.11.2021

В Совфеде назвали слова Байдена о "горящей тундре" в России ляпом

Президент США Джо Байден не впервые допускает ляпы в ходе международных встреч, в этот раз он заявил о том, что в России "горит тундра", просто прочитав... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:44

2021-11-03T11:44

2021-11-03T12:01

политика

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сша

джо байден

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не впервые допускает ляпы в ходе международных встреч, в этот раз он заявил о том, что в России "горит тундра", просто прочитав подготовленный для него текст, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом.Майоров подчеркнул, что в России по климатической повестке "делается не мало". "Летом природные пожары были, они локализованы. По поручению президента РФ выделены дополнительные средства на лесоохрану, вводятся цифровые технологии для прослеживаемости древесины", - сказал политик. Он также напомнил, что из РФ запрещён вывоз необработанной древесины.Сенатор полагает, что для решения экологических вопросов, которые действительно представляют угрозу, странам "вместо взаимных обвинений нужно объединяться". Майоров отметил, что Байден пытается превратить экологический саммит в политическое шоу, при этом только его кортеж на G-20 состоял из порядка 100 машин.Глава комитета добавил, что ряд политиков, используя экологическую повестку, которая стала "модным направлением", порой доводят ситуацию до абсурда. Комментируя экологический саммит, Майоров отметил - "непонятно, где-то блох ловим, чуть ли не людей считаем, коров, а большие действительно вещи не замечаем".

https://ria.ru/20211101/bayden-1757156670.html

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политика, саммит g20, сша, джо байден, алексей майоров, россия