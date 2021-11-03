https://ria.ru/20211103/bastrykin-1757643993.html
Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом
Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом - РИА Новости, 03.11.2021
Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом
Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу о нападении пациента на врача в травмпункте под Саратовом, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:34
2021-11-03T20:34
2021-11-03T20:34
происшествия
саратов
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу о нападении пациента на врача в травмпункте под Саратовом, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе процессуальной проверки и принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении.По данным СМИ, 2 ноября в городе Балаково Саратовской области на врача-травматолога в травмпункте ГУЗ СО "БРП" напал пациент. У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. Следователи организовали доследственную проверку.
https://ria.ru/20211103/obstrel-1757516297.html
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происшествия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом
Бастрыкину доложат по делу о нападении пациента на врача в травмпункте под Саратовом