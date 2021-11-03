https://ria.ru/20211103/bastrykin-1757643993.html

Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом

Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом - РИА Новости, 03.11.2021

Главе СК доложат по факту нападения пациента на врача под Саратовом

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу о нападении пациента на врача в травмпункте под Саратовом, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:34

2021-11-03T20:34

2021-11-03T20:34

происшествия

саратов

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу о нападении пациента на врача в травмпункте под Саратовом, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе процессуальной проверки и принять исчерпывающие меры к оперативному выяснению всех обстоятельств", - говорится в сообщении.По данным СМИ, 2 ноября в городе Балаково Саратовской области на врача-травматолога в травмпункте ГУЗ СО "БРП" напал пациент. У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей. Следователи организовали доследственную проверку.

https://ria.ru/20211103/obstrel-1757516297.html

саратов

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия