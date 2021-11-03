https://ria.ru/20211103/bastrykin-1757495185.html

СК подготовит законопроект о геномной регистрации мигрантов

СК подготовит законопроект о геномной регистрации мигрантов - РИА Новости, 03.11.2021

СК подготовит законопроект о геномной регистрации мигрантов

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:33

2021-11-03T10:33

2021-11-03T12:31

общество

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

светлана петренко

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Председатель СК дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" и "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", — сказала она.По словам Петренко, решение Бастрыкина вызвано увеличением количества преступлений мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.Так, если за шесть месяцев 2020 года правоохранительные органы расследовали более 17 тысяч дел, возбужденных против иностранцев, то за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч. При этом растет доля тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.Ранее МВД разработало законопроект, предусматривающий сбор дактилоскопических данных у прибывающих в Россию трудовых мигрантов и у иностранцев, приобретающих гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.

https://ria.ru/20211102/otpechatki-1757399125.html

https://ria.ru/20211015/yazyk-1754717730.html

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общество, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, светлана петренко