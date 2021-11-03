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Звезда "Короля тигров" подала в суд на Netflix из-за продолжения сериала

Звезда "Короля тигров" подала в суд на Netflix из-за продолжения сериала - РИА Новости, 03.11.2021

Звезда "Короля тигров" подала в суд на Netflix из-за продолжения сериала

Кэрол Баскин подала в суд на Netflix и продюсерскую компанию Royal Goode Productions из-за второго сезона "Короля тигров", сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:06

2021-11-03T14:06

2021-11-03T14:06

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кэрол Баскин подала в суд на Netflix и продюсерскую компанию Royal Goode Productions из-за второго сезона "Короля тигров", сообщает Entertainment Tonight. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении сайта, Баскин и ее муж Ховард требуют, чтобы из новой части сериала были вырезаны кадры, на которых изображены они и приют Кэрол для больших кошек Big Cat Rescue.Пара настаивает на том, что подписывала контракт только на съемки первого сезона. Они считали, что "любое продолжение (...) не будет включать в себя ни одной из отснятых ранее видеозаписей". Кэрол уверяет, что второй выпуск смонтирован так, чтобы казалось, будто бы она дала новые интервью, однако она не принимала участия в создании этого проекта.Оригинальный сериал вышел в марте 2020 года. Тогда всего за месяц "Король тигров" набрал 64 миллиона просмотров и стал хитом стриминга.В нем рассказывалось о владельце частного зоопарка больших кошек Джо Экзотике. Эпатажный гей-рэднек снимал клипы и пытался пробраться в политику. Но главная сюжетная линия была связана не с карьерными устремлениями "Короля тигров", а с его враждой с зоозащитницей Кэрол Баскин. Их противостояние было похоже на сценарий безумного триллера. Джо намекал на то, что Кэрол могла быть причастна к исчезновению ее предыдущего супруга и снимал специфические ролики о своей сопернице. В итоге он оказался за решеткой — его обвинили в организации заказного убийства Кэрол. В продолжении сериала покажут, к каким разоблачениям привела слава, свалившаяся на героев проекта, и внимание со стороны властей.Второй сезон "Короля тигров" выйдет 17 ноября.

https://ria.ru/20211028/netflix-1756662484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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