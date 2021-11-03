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Схватили за волосы. Видео задержания члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы
Задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева попало на видео - РИА Новости, 03.11.2021
Схватили за волосы. Видео задержания члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы
В Сети опубликовали видео задержания Магомеда Алханова, состоявшего в банде Шамиля Басаева и сбежавшего неделю назад из психиатрической больницы в Астрахани. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:47
2021-11-03T10:47
2021-11-03T11:15
происшествия
астрахань
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Сети опубликовали видео задержания Магомеда Алханова, состоявшего в банде Шамиля Басаева и сбежавшего неделю назад из психиатрической больницы в Астрахани.На кадрах видно, что один из силовиков держит мужчину за волосы. После задержания его отправили в СИЗО.Двадцать шестого октября Алханов сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнял, что преступник уже отсидел за бандитизм десять лет, а потом следователи установили его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Басаева. Мужчину задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы.После побега боевика объявили в федеральный розыск. Накануне его поймали в кафе в Трусовском районе областного центра. Посетители заведения заметили неизвестного, внешне похожего на разыскиваемого, и обратились к силовикам.Операцию проводила астраханская полиция совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.
https://ria.ru/20210625/prigovor-1738643562.html
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Кадры задержания члена банды Басаева после побега из психбольницы в Астрахани
Кадры после задержания сбежавшего из астраханской психбольницы члена банды Басаева
2021-11-03T10:47
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:47 03.11.2021 (обновлено: 11:15 03.11.2021)
Задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева попало на видео
Опубликовано видео задержания члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы в Астрахани