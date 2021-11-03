https://ria.ru/20211103/assistent-1757537269.html

Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента

Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента - РИА Новости, 03.11.2021

Клиенты ВТБ перевели более 15 млн рублей через голосового ассистента

Голосовой ассистент ВТБ Онлайн помог пользователям приложения (6+) перевести и оплатить сотовую связь на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:25

2021-11-03T13:25

2021-11-03T13:25

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Голосовой ассистент ВТБ Онлайн помог пользователям приложения (6+) перевести и оплатить сотовую связь на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.С момента запуска сервиса его услугами воспользовались почти 200 тысяч клиентов, направивших 260 тысяч вопросов о продуктах и услугах банка.ВТБ продолжает развивать голосового ассистента в мобильном приложении ВТБ Онлайн. С момента запуска виртуального помощника в феврале этого года его интерфейс стал удобнее для использования. Теперь он находится не в чате с банком, а выведен в отдельный раздел. С помощью голосового ассистента можно также заказать SIM-карту ВТБ Мобайл. Ассистент может помочь клиентам перевести валюту между своими счетами, расскажет про условия оформления детской карты и объяснит, как ее выпустить в ВТБ Онлайн."Голосовые помощники обладают огромным потенциалом для решения клиентских запросов и управления банковскими операциями. Мы постоянно улучшаем своего голосового ассистента и учим его помогать клиентам по любым финансовым вопросам. Теперь он сможет поддержать с клиентами беседу и на отвлеченные темы. С ним можно обсудить кино, литературу, любимые блюда или просто поговорить по душам. В дальнейшем мы расширим список тематик, чтобы пользователям было еще интереснее с ним общаться", - цитирует пресс-служба руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунова.Голосовой ассистент ВТБ может консультировать клиентов по 1,4 тысячи различных тематик - ипотеке, кредитам наличными, картам и др.

https://ria.ru/20211102/biznes-1757382222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, втб