https://ria.ru/20211103/argento-1757394062.html

В Сеть выложили кадр из первого за десять лет фильма Дарио Ардженто

В Сеть выложили кадр из первого за десять лет фильма Дарио Ардженто - РИА Новости, 03.11.2021

В Сеть выложили кадр из первого за десять лет фильма Дарио Ардженто

В Сети разместили первый кадр из триллера с элементами хоррора "Dark Glasses" ("Темные очки"), который снял Дарио Ардженто. Это его первая за последние десять... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T02:50

2021-11-03T02:50

2021-11-03T02:50

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Сети разместили первый кадр из триллера с элементами хоррора "Dark Glasses" ("Темные очки"), который снял Дарио Ардженто. Это его первая за последние десять лет работа, как режиссера, сообщает Screen Daily. В картине рассказывают о высококлассной проститутке из Рима по имени Диана, которая потеряла зрение из-за нападения маньяка. Вскоре она находит себе проводника в лице китайского мальчика Чина и узнает, что и его жизнь тоже навсегда изменилась из-за действий психопата. Герои решают стать союзниками, чтобы выследить опасного убийцу в Италии и отомстить ему. На опубликованном кадре изображена главная героиня в исполнении Илении Пасторелли, которая одевается после встречи с очередным клиентом. Судя по всему, Диана продолжает зарабатывать на жизнь проституцией даже после того, как ослепла. В триллере также снялись Азия Ардженто, Гульельмо Фавилла, Мария Розария Руссо и другие.Съемки ленты закончились в августе. Сейчас она находится на этапе постпродакшна. Ардженто и его команда стараются сделать все, чтобы она вышла на экранах в 2022 году. Последний фильм режиссера "Дракула 3D", основанный на романе Брэма Стокера, был представлен в ноябре 2012 года. Лента провалилась в прокате. При бюджете в 5,6 миллионов евро заработала только около полумиллиона евро. Критики ее тоже не оценили. Например, на IMDb она получила лишь 3,6 баллов из десяти возможных. Тем не менее, Дарио Ардженто — один из выдающихся мастеров в жанре хоррор. Он снял такие фильмы ужасов, как "Птица с хрустальным оперением" (1970) "Кроваво-красное" (1975), "Инферно" (1980) и многие другие. Но вершиной творчества кинематографиста считается "Суспирия" (1977).

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/charli-1753975910.html

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новости культуры, кино и сериалы, рим