https://ria.ru/20211103/arest-1757573906.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД

Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД - РИА Новости, 03.11.2021

Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД

Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве бывшего замначальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:56

2021-11-03T15:56

2021-11-03T15:56

происшествия

магаданская область

москва

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве бывшего замначальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщает столичная прокуратура."С учетом позиции прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря", - говорится в сообщении.Новосельцев был найден убитым в новой Москве - в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.Как сообщал СК, задержанный полностью признал свою вину, а мотивом убийства назвал долг.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.

https://ria.ru/20211102/ubiystvo-1757327739.html

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москва

новая москва

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