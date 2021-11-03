https://ria.ru/20211103/arest-1757573906.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД
Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД - РИА Новости, 03.11.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД
Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве бывшего замначальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:56
2021-11-03T15:56
2021-11-03T15:56
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве бывшего замначальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщает столичная прокуратура."С учетом позиции прокуратуры Москвы суд избрал в отношении 59-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря", - говорится в сообщении.Новосельцев был найден убитым в новой Москве - в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.Как сообщал СК, задержанный полностью признал свою вину, а мотивом убийства назвал долг.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.
https://ria.ru/20211102/ubiystvo-1757327739.html
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происшествия, магаданская область, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), гуэбипк мвд рф, новая москва, россия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева