https://ria.ru/20211103/arest-1757526708.html

Суд арестовал организатора "Русского марша"

Суд арестовал организатора "Русского марша" - РИА Новости, 03.11.2021

Суд арестовал организатора "Русского марша"

Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев сообщил РИА Новости, что Перовский райсуд Москвы назначил ему административный арест на 10 суток за... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:44

2021-11-03T12:44

2021-11-03T12:44

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев сообщил РИА Новости, что Перовский райсуд Москвы назначил ему административный арест на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции."Судья Перовского районного суда Комаров назначил мне 10 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.Накануне Зайцева задержали полицейские и составили протокол по статье КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Ночь он провёл в ОВД "Новогиреево". По словам Зайцева, претензии к нему были предъявлены из-за "якобы отказа предоставить полицейским паспорт".По данной статье ему грозил штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток."Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию заявку на его проведение.МВД во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений.

https://ria.ru/20211102/zaderzhali-1757467274.html

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происшествия, москва, россия