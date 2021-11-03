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Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля
Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля - РИА Новости, 03.11.2021
Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля
Тверской суд Москвы арестовал на две недели за мелкое хулиганство девушку, опубликовавшую откровенное фото на фоне Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:36
2021-11-03T12:36
2021-11-03T16:29
происшествия
москва
московский кремль
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на две недели за мелкое хулиганство девушку, опубликовавшую откровенное фото на фоне Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП России, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", — сказала собеседница агентства.Дамова, которая позиционирует себя как Instagram-модель под псевдонимом Рита Фокс, выложила в социальных сетях снимки с оголенными ягодицами на фоне Кремля.Ранее мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором блогер на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
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происшествия, москва, московский кремль, россия
12:36 03.11.2021 (обновлено: 16:29 03.11.2021)
Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля
Модель Дамову арестовали на 14 суток за фото с оголенными ягодицами на фоне Кремля