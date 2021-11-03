https://ria.ru/20211103/arest-1757524828.html

Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля

Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля - РИА Новости, 03.11.2021

Девушку арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля

Тверской суд Москвы арестовал на две недели за мелкое хулиганство девушку, опубликовавшую откровенное фото на фоне Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:36

2021-11-03T12:36

2021-11-03T16:29

происшествия

москва

московский кремль

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на две недели за мелкое хулиганство девушку, опубликовавшую откровенное фото на фоне Кремля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП России, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", — сказала собеседница агентства.Дамова, которая позиционирует себя как Instagram-модель под псевдонимом Рита Фокс, выложила в социальных сетях снимки с оголенными ягодицами на фоне Кремля.Ранее мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором блогер на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.

https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский кремль, россия