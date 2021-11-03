https://ria.ru/20211103/an-12-1757631908.html

МАК сформировал комиссию после крушения Ан-12 в Иркутской области

МАК сформировал комиссию после крушения Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 03.11.2021

МАК сформировал комиссию после крушения Ан-12 в Иркутской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования катастрофы самолета Ан-12БК под Иркутском, где погибли семь человек,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:18

2021-11-03T19:18

2021-11-03T19:18

происшествия

иркутск

иркутская область

межгосударственный авиационный комитет

ан-12

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования катастрофы самолета Ан-12БК под Иркутском, где погибли семь человек, сообщается на сайте комитета."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что останки семи погибших обнаружены на месте крушения самолета. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что еще два человека, из сопровождающей компании "Заполярье", могли находиться в самолете, кроме семи человек – членов экипажа, о которых сообщила владевшая самолетом белорусская авиакомпания "Гродно".

https://ria.ru/20211103/an-12-1757622413.html

https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html

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иркутская область

россия

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происшествия, иркутск, иркутская область, межгосударственный авиационный комитет, ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском