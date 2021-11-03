https://ria.ru/20211103/an-12-1757627713.html

В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12

В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12

Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании "Гродно" под Иркутском, заявил... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:58

2021-11-03T18:58

2021-11-03T18:58

в мире

иркутск

белоруссия

ан-12

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании "Гродно" под Иркутском, заявил в среду директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский."Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации", - сообщается на официальном сайте минтранса. Сикорский добавил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757600098.html

иркутск

белоруссия

россия

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в мире, иркутск, белоруссия, ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском