https://ria.ru/20211103/an-12-1757627713.html
В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12
В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021
В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12
Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании "Гродно" под Иркутском, заявил... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:58
2021-11-03T18:58
2021-11-03T18:58
в мире
иркутск
белоруссия
ан-12
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна авиакомпании "Гродно" под Иркутском, заявил в среду директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский."Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации", - сообщается на официальном сайте минтранса. Сикорский добавил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20211103/aviakatastrofa-1757600098.html
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в мире, иркутск, белоруссия, ан-12, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском
В Белоруссии приостановили эксплуатацию Ан-12
Белоруссия приостановила эксплуатацию Ан-12 до выяснения причин катастрофы под Иркутском