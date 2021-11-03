https://ria.ru/20211103/an-12-1757622413.html

В СК назвали предварительные версии крушения Ан-12 в Иркутской области

В СК назвали предварительные версии крушения Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 03.11.2021

В СК назвали предварительные версии крушения Ан-12 в Иркутской области

Следствие рассматривает среди версий причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность, сообщила... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:40

2021-11-03T18:40

2021-11-03T19:59

происшествия

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

ан-12

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757637830_0:180:3046:1893_1920x0_80_0_0_cceee66ddbe2894c2eebadabf6006059.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следствие рассматривает среди версий причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте Наталья Чернакова."В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца. Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы", - говорится в сообщении.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/dispetcher-1757620427.html

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-12, россия