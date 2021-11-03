18:40 03.11.2021 (обновлено: 19:59 03.11.2021)
В СК назвали предварительные версии крушения Ан-12 в Иркутской области
В СК назвали среди версий крушения Ан-12 в Сибири ошибку пилота, погоду и неисправность
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следствие рассматривает среди версий причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте Наталья Чернакова.
"Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна", - сказала она.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна, а также найденного бортового самописца. Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.