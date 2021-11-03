https://ria.ru/20211103/an-12-1757578253.html

В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском

В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском

Экипаж самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в районе Иркутска, доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна, борт... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:10

2021-11-03T16:10

2021-11-03T16:15

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

чукотка

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

белоруссия

ан-12

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757573251_0:0:928:522_1920x0_80_0_0_1fd54a57be3787a81444bb70396c0107.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в районе Иркутска, доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна, борт возвращался после перевозки продуктов на Чукотку, сообщает Росавиация."По предварительным данным, 03.11.2021 в 14:45 мск произошло авиационное происшествие с самолётом Ан-12... авиакомпании "Гродно" (Белоруссия). При заходе на посадку экипаж самолёта Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг. После чего связь с самолётом была потеряна, отметка с радаров пропала", - сказала представитель ведомства."Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования...", - добавила она.Ранее сообщалось, что летевший с грузом продуктов самолет Ан-12 пропал с радаров в среду на пути к Иркутску. На борту находились семь человек. Спасатели обнаружили место падения самолета под Иркутском, воздушное судно горело.

https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html

чукотка

иркутск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, белоруссия, ан-12