https://ria.ru/20211103/an-12-1757578253.html
В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском
В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском
Экипаж самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в районе Иркутска, доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна, борт... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:10
2021-11-03T16:10
2021-11-03T16:15
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чукотка
крушение самолета ан-12 под иркутском
иркутск
белоруссия
ан-12
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Экипаж самолёта Ан-12, потерпевшего крушение в районе Иркутска, доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна, борт возвращался после перевозки продуктов на Чукотку, сообщает Росавиация."По предварительным данным, 03.11.2021 в 14:45 мск произошло авиационное происшествие с самолётом Ан-12... авиакомпании "Гродно" (Белоруссия). При заходе на посадку экипаж самолёта Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг. После чего связь с самолётом была потеряна, отметка с радаров пропала", - сказала представитель ведомства."Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АНО и возвращался в аэропорт базирования...", - добавила она.Ранее сообщалось, что летевший с грузом продуктов самолет Ан-12 пропал с радаров в среду на пути к Иркутску. На борту находились семь человек. Спасатели обнаружили место падения самолета под Иркутском, воздушное судно горело.
https://ria.ru/20211103/krushenie-1757576584.html
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, белоруссия, ан-12
16:10 03.11.2021 (обновлено: 16:15 03.11.2021)
В Росавиации раскрыли подробности крушения Ан-12 под Иркутском
Упавший под Иркутском Ан-12 возвращался после перевозки продуктов на Чукотку