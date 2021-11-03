https://ria.ru/20211103/altay-1757513301.html

На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада

На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада - РИА Новости, 03.11.2021

На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада

Две женщины погибли во время работ на складе предприятия Алтайского края, их придавило обрушившейся стеной, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:55

2021-11-03T11:55

2021-11-03T11:55

происшествия

новичихинский район

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Две женщины погибли во время работ на складе предприятия Алтайского края, их придавило обрушившейся стеной, сообщают в СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, в конце октября 2021 года по указанию руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью в Новичихинском районе две сотрудницы предприятия проводили сельскохозяйственные работы в помещении склада. В связи с тем, что техническое состояние здания находилось в неудовлетворительном состоянии, произошло обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся поблизости женщин. 44-летняя и 47-летняя потерпевшие получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшей произошедшего, а также лица, ответственные за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

https://ria.ru/20211022/pozhar-1755748467.html

новичихинский район

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новичихинский район, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия