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На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада
На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада - РИА Новости, 03.11.2021
На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада
Две женщины погибли во время работ на складе предприятия Алтайского края, их придавило обрушившейся стеной, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:55
2021-11-03T11:55
2021-11-03T11:55
происшествия
новичихинский район
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Две женщины погибли во время работ на складе предприятия Алтайского края, их придавило обрушившейся стеной, сообщают в СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным следствия, в конце октября 2021 года по указанию руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью в Новичихинском районе две сотрудницы предприятия проводили сельскохозяйственные работы в помещении склада. В связи с тем, что техническое состояние здания находилось в неудовлетворительном состоянии, произошло обрушение шлакобетонной стены, обломки которой упали на находившихся поблизости женщин. 44-летняя и 47-летняя потерпевшие получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшей произошедшего, а также лица, ответственные за надлежащее состояние складского помещения. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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происшествия, новичихинский район, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Алтае двух женщин раздавило обрушившейся стеной склада
На Алтае две сотрудницы предприятия погибли под обрушившейся стеной склада