https://ria.ru/20211103/alkogol-1757499308.html

Ученые опровергли миф о пользе умеренного потребления алкоголя

Ученые опровергли миф о пользе умеренного потребления алкоголя - РИА Новости, 03.11.2021

Ученые опровергли миф о пользе умеренного потребления алкоголя

Результаты крупного исследования, проведенного в Германии, показали, что от алкоголя обычно отказываются люди, имеющие проблемы со здоровьем, или те, кто раньше РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:47

2021-11-03T10:47

2021-11-03T12:40

наука

алкоголь

питание

германия

здоровье

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Результаты крупного исследования, проведенного в Германии, показали, что от алкоголя обычно отказываются люди, имеющие проблемы со здоровьем, или те, кто раньше злоупотреблял выпивкой. Именно этим объясняют авторы наблюдаемую закономерность, согласно которой непьющие люди имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных количествах. Статья опубликована в журнале PLOS Medicine.Долгое время считали, что малое или умеренное употребление алкоголя приносит пользу для здоровья. Это предположение основывалось на исследованиях, которые связывали воздержание от алкоголя с более ранней смертностью по сравнению с умеренным пристрастием.Немецкие ученые проанализировали данные случайной выборки из 4028 взрослых жителей Германии, которые в 1996-1997 годах участвовали в стандартизированном интервью с вопросами об образе жизни, заболеваниях и употреблении алкоголя. На момент опроса участникам было от 18 до 64 лет.Авторам была доступна информация о потреблении алкоголя участниками за 12 месяцев до интервью, сведения об их здоровье, употреблении алкоголя и наркотиков, а также статистика смертности за последующие двадцать лет. Исследователи обнаружили, что преждевременная смерть трезвенников чаще всего объясняется не воздержанием от алкоголя, а другими факторами, такими как хронические заболевания, ежедневное курение или прием наркотиков, злоупотребление алкоголем в прошлом и связанные с этим расстройства здоровья.Так, среди 447 участников исследования, которые не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до базового интервью, 405, или 90,60 процента, злоупотребляли алкоголем в прошлом, 322 имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, включающих ежедневное курение или серьезные заболевания, а оставшиеся 125 после введения поправки на возраст, пол и курение табака не показали статистически значимой разницы в общей, сердечно-сосудистой или онкологической смертности по сравнению с умеренными потребителями алкоголя."Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования Ульриха Джона (Ulrich John) из Медицинской школы Грайфсвальдского университета. — Это основывалось на данных о том, что трезвенники умирают раньше, чем слабо или умеренно пьющие люди. Мы обнаружили, что у большинства трезвенников в анамнезе были проблемы с алкоголем или наркотиками, рискованное употребление алкоголя, ежедневное курение табака или слабое здоровье, то есть факторы, которые предсказывают раннюю смерть".Исследователи считают ошибочным распространенное мнение о том, что ограниченное употребление алкоголя идет на пользу здоровью. Авторы статьи отмечают, что люди, которые не пьют спиртное, далеко не всегда имеют более короткое ожидаемое время жизни.

https://ria.ru/20210727/alkogol-1742962007.html

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

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алкоголь, питание, германия, здоровье