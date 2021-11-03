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РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram

РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram - РИА Новости, 03.11.2021

РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к аккаунту правительства Севастополя в Instagram, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:06

2021-11-03T19:06

2021-11-03T19:26

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

instagram

facebook

общество

республика крым

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к аккаунту правительства Севастополя в Instagram, сообщили журналистам в ведомстве.В отправленном письме отмечается, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и представляют собой акт цензуры.Руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина сообщила, что из-за блокировки страницы утеряно более десяти тысяч подписчиков.Накануне видеохостинг YouТube, принадлежащий компании Googlе, заблокировал канал Следственного комитета Белоруссии за "нарушение правил сообщества".

https://ria.ru/20211102/krym-1757417593.html

севастополь

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, facebook, общество, республика крым