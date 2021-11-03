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РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram
РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram - РИА Новости, 03.11.2021
РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к аккаунту правительства Севастополя в Instagram, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:06
2021-11-03T19:06
2021-11-03T19:26
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к аккаунту правительства Севастополя в Instagram, сообщили журналистам в ведомстве.В отправленном письме отмечается, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и представляют собой акт цензуры.Руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина сообщила, что из-за блокировки страницы утеряно более десяти тысяч подписчиков.Накануне видеохостинг YouТube, принадлежащий компании Googlе, заблокировал канал Следственного комитета Белоруссии за "нарушение правил сообщества".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, facebook, общество, республика крым
19:06 03.11.2021 (обновлено: 19:26 03.11.2021)
РКН потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram
Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт правительства Севастополя в Instagram