https://ria.ru/20211103/aeroport-1757482815.html

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Московские аэропорты вернулись к штатной работе - РИА Новости, 03.11.2021

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Аэропорты Москвы в среду в условиях тумана работают штатно, принимают и выпускают самолеты без ограничений, сообщает Росавиация. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:27

2021-11-03T08:27

2021-11-03T10:22

туман в москве

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аэропорты Москвы в среду в условиях тумана работают штатно, принимают и выпускают самолеты без ограничений, сообщает Росавиация."Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября 2021 года работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", - говорится в сообщении.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. По данным "Яндекс.Расписания", во вторник утром более 200 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы. К вечеру их число в столичных аэропортах составляло более 120. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.По данным синоптиков, днем туман в Москве рассеется.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757378298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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