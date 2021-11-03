https://ria.ru/20211103/aeroport-1757482815.html
Московские аэропорты вернулись к штатной работе
Московские аэропорты вернулись к штатной работе - РИА Новости, 03.11.2021
Московские аэропорты вернулись к штатной работе
Аэропорты Москвы в среду в условиях тумана работают штатно, принимают и выпускают самолеты без ограничений, сообщает Росавиация. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:27
2021-11-03T08:27
2021-11-03T10:22
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Аэропорты Москвы в среду в условиях тумана работают штатно, принимают и выпускают самолеты без ограничений, сообщает Росавиация."Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября 2021 года работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", - говорится в сообщении.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. По данным "Яндекс.Расписания", во вторник утром более 200 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы. К вечеру их число в столичных аэропортах составляло более 120. Свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы.По данным синоптиков, днем туман в Москве рассеется.
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туман в москве, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), яндекс, новости - туризм
08:27 03.11.2021 (обновлено: 10:22 03.11.2021)
Московские аэропорты вернулись к штатной работе
Московские аэропорты, отменявшие рейсы из-за тумана, вернулись к штатной работе