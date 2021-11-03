https://ria.ru/20211103/adams-1757483813.html

Эрик Адамс стал вторым в истории Нью-Йорка темнокожим мэром

Эрик Адамс стал вторым в истории Нью-Йорка темнокожим мэром - РИА Новости, 03.11.2021

Эрик Адамс стал вторым в истории Нью-Йорка темнокожим мэром

Демократ Эрик Адамс набирает 66,14% голосов (676481 голос) на выборах мэра Нью-Йорка по итогам обработки данных с 97,76% сканеров на избирательных участках,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:47

2021-11-03T08:47

2021-11-03T09:06

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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя – РИА Новости. Демократ Эрик Адамс набирает 66,14% голосов (676481 голос) на выборах мэра Нью-Йорка по итогам обработки данных с 97,76% сканеров на избирательных участках, свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии.Его главный оппонент, республиканец Кертис Слива, уже признал поражение. Он набирает 28,66% голосов (293127 голосов). Остальные семь кандидатов не получают и 3% голосов.Адамс станет вторым подряд мэром-демократом Нью-Йорка за 20 лет после уходящего Билла де Блазио и вторым темнокожим мэром в истории города. Ожидается, что он приступит к обязанностям 1 января. Его уже поздравила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.В своей речи Адамс заявил, что с его победой пришло время "направить Нью-Йорк в новом направлении". "Мы никогда не отступим. Не существует немецкой мечты, нет польской мечты, нет французской мечты. Но… есть американская мечта. Мы должны сделать так, чтобы 10 миллионов желаний стали былью. Вот чего мы будем добиваться с 1 января", - сказал он.В предвыборной программе Адамс заявлял, что будет стремиться сделать Нью-Йорк безопасным, справедливо отметив, что в последнее время увеличивается число арестов с применением огнестрельного оружия, растет число случаев стрельбы и преступлений на почве ненависти. Адамс обещает оптимизировать расходы на правоохранительные органы, "экономя деньги за счет передовых технологий и эффективности и используя их для финансирования целевых инициатив, направленных на сокращение серьезной преступности". При этом он намерен более эффективно использовать ресурсы. Адамс хочет сосредоточиться на борьбе с тяжкими преступлениями, особенно связанными с огнестрельным оружием.Адамс также планирует вновь создать подразделения по борьбе с оборотом оружия и отдать гражданским служащим сферы, где не требуется задействовать полицейский состав. Он обещает ужесточение законов об огнестрельном оружии. Адамс считает нужным увеличить число чернокожих, а также представителей других рас в рядах полиции. При этом он планирует сделать впервые шефом полиции Нью-Йорка женщину. В планах Адамса публиковать список полицейских, уличенных в неподобающем поведении. В сфере экономики он планирует инвестировать в "зеленые" рабочие места, поощрять стартапы, предпринимать "беспрецедентные усилия по трудоустройству", сокращать штрафы для малого бизнеса. В области здравоохранения обещает устранить межрасовый разрыв в вопросе медицинских услуг.

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в мире, сша, демократическая партия сша, нью-йорк (город)