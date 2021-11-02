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Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом
Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом - РИА Новости, 02.11.2021
Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом
Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано Украине, пока ещё остается в Нидерландах, и у России есть возможность обратиться в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:57
2021-11-02T13:13
нидерланды
россия
ситуация вокруг коллекции скифского золота
в мире
украина
республика крым
александр шульгин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано Украине, пока ещё остается в Нидерландах, и у России есть возможность обратиться в кассационный суд, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом посол отметил, что это очень опасный прецедент для будущих межмузейных контактов, так как подрывается доверие музейных сообществ и впредь музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.
https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html
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украина
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нидерланды, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, украина, республика крым, александр шульгин
12:57 02.11.2021 (обновлено: 13:13 02.11.2021)
 
Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом

Посол России Шульгин: скифское золото пока в Нидерландах, у России есть право на кассацию

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. 2014 год
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме. 2014 год - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано Украине, пока ещё остается в Нидерландах, и у России есть возможность обратиться в кассационный суд, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
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"Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
При этом посол отметил, что это очень опасный прецедент для будущих межмузейных контактов, так как подрывается доверие музейных сообществ и впредь музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
 
НидерландыРоссияСитуация вокруг коллекции скифского золотаВ миреУкраинаРеспублика КрымАлександр Шульгин
 
 
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