https://ria.ru/20211102/zoloto-1757359494.html

Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом

Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом - РИА Новости, 02.11.2021

Посол в Нидерландах прокомментировал ситуацию со скифским золотом

Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано Украине, пока ещё остается в Нидерландах, и у России есть возможность обратиться в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:57

2021-11-02T12:57

2021-11-02T13:13

нидерланды

россия

ситуация вокруг коллекции скифского золота

в мире

украина

республика крым

александр шульгин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скифское золото, которое по решению суда Амстердама должно быть передано Украине, пока ещё остается в Нидерландах, и у России есть возможность обратиться в кассационный суд, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Совершенно очевидно, оно (решение суда) политически мотивировано, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму... Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".При этом посол отметил, что это очень опасный прецедент для будущих межмузейных контактов, так как подрывается доверие музейных сообществ и впредь музеи будут более осмотрительными при передаче артефактов за границу.

https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

нидерланды

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нидерланды, россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, в мире, украина, республика крым, александр шульгин