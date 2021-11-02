https://ria.ru/20211102/zelenskiy-1757424965.html

Зеленский не пришел на выступление на климатическом саммите в Глазго

Зеленский не пришел на выступление на климатическом саммите в Глазго - РИА Новости, 02.11.2021

Зеленский не пришел на выступление на климатическом саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции СOP26 в Глазго. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:47

2021-11-02T17:47

2021-11-02T19:13

в мире

джон керри

владимир зеленский

глазго (город)

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ГЛАЗГО, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции СOP26 в Глазго.Сессия второго дня саммита была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри.В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.Кроме главы Украины, на сессию не пришли еще несколько участников.После выступления трех лидеров Керри представил следующую группу, Зеленский к тому моменту так и не появился в зале.Конференция COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В ней принимают участие представители около 200 стран. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. Участники планируют принять документы по снижению парниковых выбросов, достижению углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211101/dzhonson-1757246926.html

глазго (город)

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в мире, джон керри, владимир зеленский, глазго (город)