17:47 02.11.2021 (обновлено: 19:13 02.11.2021)
Зеленский не пришел на выступление на климатическом саммите в Глазго
Зеленский не появился на сессии конференции в Глазго, когда Керри позвал его выступать
© REUTERS / Andy Buchanan/Pool Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26
ГЛАЗГО, 2 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции СOP26 в Глазго.
Сессия второго дня саммита была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри.
В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.
"Позвольте мне сначала представить <…> президента Зеленского я также не вижу", — сказал озадаченный модератор, оглядываясь по сторонам.
Кроме главы Украины, на сессию не пришли еще несколько участников.
После выступления трех лидеров Керри представил следующую группу, Зеленский к тому моменту так и не появился в зале.
Конференция COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В ней принимают участие представители около 200 стран. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. Участники планируют принять документы по снижению парниковых выбросов, достижению углеродной нейтральности.