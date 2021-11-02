В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года
Суммарный долг по зарплате в России снизился на 16% и составил 1,37 миллиарда рублей
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суммарный долг по зарплате в РФ составляет 1 миллиард 369 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в январе, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщили в секретариате.
"По данным Росстата по состоянию на 1 октября 2021 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 1 миллиард 369 миллионов рублей. По сравнению с 1 января 2021 года размер задолженности уменьшился на 259,3 миллиона рублей или почти на 16%", - говорится в сообщении.
Как отметили в секретариате, основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве - 41,9%, строительстве - 17,2%, сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - по 12,7%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 6,3%, транспорте - 6%, добыче полезных ископаемых - 5,3%.
"В целях погашения задолженности по зарплате в большинстве регионов при активном содействии территориальных органов Роструда организована работа межведомственных комиссий по выявлению и погашению задолженности. Так за 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд. 253 млн. рублей перед 203 тысячами работников", - говорится в сообщении.
20 октября, 05:04Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты