https://ria.ru/20211102/zarplata-1757423263.html

В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года

В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года - РИА Новости, 02.11.2021

В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года

Суммарный долг по зарплате в РФ составляет 1 миллиард 369 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в январе, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:41

2021-11-02T17:41

2021-11-02T17:41

общество

зарплата

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суммарный долг по зарплате в РФ составляет 1 миллиард 369 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в январе, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщили в секретариате.Как отметили в секретариате, основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве - 41,9%, строительстве - 17,2%, сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - по 12,7%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 6,3%, транспорте - 6%, добыче полезных ископаемых - 5,3%."В целях погашения задолженности по зарплате в большинстве регионов при активном содействии территориальных органов Роструда организована работа межведомственных комиссий по выявлению и погашению задолженности. Так за 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд. 253 млн. рублей перед 203 тысячами работников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211020/kredity-1755313054.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, зарплата, федеральная служба по труду и занятости (роструд), татьяна голикова, россия