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В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года
В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года - РИА Новости, 02.11.2021
В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года
Суммарный долг по зарплате в РФ составляет 1 миллиард 369 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в январе, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:41
2021-11-02T17:41
общество
зарплата
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суммарный долг по зарплате в РФ составляет 1 миллиард 369 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в январе, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщили в секретариате.Как отметили в секретариате, основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве - 41,9%, строительстве - 17,2%, сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - по 12,7%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 6,3%, транспорте - 6%, добыче полезных ископаемых - 5,3%."В целях погашения задолженности по зарплате в большинстве регионов при активном содействии территориальных органов Роструда организована работа межведомственных комиссий по выявлению и погашению задолженности. Так за 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд. 253 млн. рублей перед 203 тысячами работников", - говорится в сообщении.
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общество, зарплата, федеральная служба по труду и занятости (роструд), татьяна голикова, россия
17:41 02.11.2021
 
В России суммарный долг по зарплате снизился на 16% с начала года

Суммарный долг по зарплате в России снизился на 16% и составил 1,37 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суммарный долг по зарплате в РФ составляет 1 миллиард 369 миллионов рублей, что на 16% меньше, чем в январе, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, сообщили в секретариате.
"По данным Росстата по состоянию на 1 октября 2021 года, суммарная задолженность по заработной плате составила 1 миллиард 369 миллионов рублей. По сравнению с 1 января 2021 года размер задолженности уменьшился на 259,3 миллиона рублей или почти на 16%", - говорится в сообщении.
Как отметили в секретариате, основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве - 41,9%, строительстве - 17,2%, сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках - по 12,7%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - 6,3%, транспорте - 6%, добыче полезных ископаемых - 5,3%.
"В целях погашения задолженности по зарплате в большинстве регионов при активном содействии территориальных органов Роструда организована работа межведомственных комиссий по выявлению и погашению задолженности. Так за 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд. 253 млн. рублей перед 203 тысячами работников", - говорится в сообщении.
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ОбществоЗарплатаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Татьяна ГоликоваРоссия
 
 
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