https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

В Госдуме не будут менять закон о региональной власти из-за Татарстана

В Госдуме не будут менять закон о региональной власти из-за Татарстана - РИА Новости, 02.11.2021

В Госдуме не будут менять закон о региональной власти из-за Татарстана

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" не будут менять из-за несогласия Татарстана, заявил журналистам... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:53

2021-11-02T13:53

2021-11-02T13:53

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" не будут менять из-за несогласия Татарстана, заявил журналистам председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Парламент Татарстана 25 октября проголосовал против законопроекта, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов."И в действующем законе эта норма есть, и в принципе мы здесь ничего нового не сделали. Мы из 184-го действующего закона взяли эту норму и перенесли в наш проект. Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь какие-то возможны коррективы", - сказал Крашенинников в ответ на вопрос о том, будет ли меняться законопроект из-за несогласия Татарстана.Во вторник депутат принял участие в заседании Ассамблеи свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", где обсуждался этот закон. Как добавил парламентарий, в Госдуму поступило более 80 заключений по поводу этого законопроекта от субъектов Федерации."Кроме того, поступают отзывы от научных организаций, индивидуальные. В принципе, отрицательный отзыв, как известно, только один - от Татарстана. Что касается сроков рассмотрения данного законопроекта, мы поставили его на 9 число (ноября – ред.). Соответственно, по регламенту у нас 30 дней. За это время с учетом мощного обсуждения в обществе, я думаю, придут поправки, мы их рассмотрим, и будем стараться принять его в декабре в целом", - отметил Крашенинников.Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен сенатором Андреем Клишасом и Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти. Отмечалось, что законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица – "глава субъекта РФ", однако Крашенинников заявил, что предполагается убрать только должность президента республики, а губернаторов переименовывать не будут.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мнение парламента Татарстана будет учитываться, но оно одно из многих.

https://ria.ru/20211026/dolzhnost-1756284204.html

https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html

https://ria.ru/20210927/yarlyk-1752029147.html

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политика, республика татарстан (татарстан), госдума рф, павел крашенинников, россия