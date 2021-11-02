https://ria.ru/20211102/zaderzhali-1757467274.html
Организатора шествия "Русский марш" задержали
Организатора шествия "Русский марш" задержали - РИА Новости, 02.11.2021
Организатора шествия "Русский марш" задержали
Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев заявил РИА Новости, что его задержали, ему вменяют неповиновение законному требованию сотрудника... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:45
2021-11-02T23:45
2021-11-02T23:48
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев заявил РИА Новости, что его задержали, ему вменяют неповиновение законному требованию сотрудника полиции."Меня задержали сотрудники 2-го специального полка МВД, вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт. Скорее всего, завтра пройдет суд", - сообщил Зайцев.По данной статье ему грозит как штраф, так и арест."Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию заявку на его проведение.В то же время МВД во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений.Комментарием полиции РИА Новости не располагает.
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происшествия, россия
23:45 02.11.2021 (обновлено: 23:48 02.11.2021)
Организатора шествия "Русский марш" задержали
Организатора шествия "Русский марш" Зайцева задержали за неповиновение полиции
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Один из организаторов шествия "Русский марш" Никита Зайцев заявил РИА Новости, что его задержали, ему вменяют неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
"Меня задержали сотрудники 2-го специального полка МВД, вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт. Скорее всего, завтра пройдет суд", - сообщил Зайцев.
По данной статье ему грозит как штраф, так и арест.
"Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию заявку на его проведение.
В то же время МВД
во вторник предостерегло от проведения 4-7 ноября в РФ несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений.
Комментарием полиции РИА Новости не располагает.