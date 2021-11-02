https://ria.ru/20211102/youtube-1757370902.html
YouTube заблокировал официальный канал СК Белоруссии
YouTube заблокировал официальный канал СК Белоруссии - РИА Новости, 02.11.2021
YouTube заблокировал официальный канал СК Белоруссии
Официальный Googlе-аккаунт и YouТube-канал Следственного комитета Белоруссии заблокировали, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Юлия... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:37
2021-11-02T13:37
2021-11-02T15:33
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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Официальный Googlе-аккаунт и YouТube-канал Следственного комитета Белоруссии заблокировали, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Юлия Гончарова."Контент канала содержал видеосюжеты по резонансным делам, значимые материалы по борьбе с преступностью, противодействию киберпреступности, наркотрафику, наркоторговле, презентационные ролики и прочие социально значимые данные", — сказала она.Представитель добавила, что при попытке открыть учетную запись, появляется сообщение о блокировке за нарушение правил сообщества.Как отметили в СК, там содержатся сотни видеоматериалов о международном сотрудничестве, включая взаимодействие с Федеральным бюро расследований США, а также с международной компанией Visa по вопросу противодействия кибермошенничеству.При этом официальный сайт sk.gov.by работает в штатном режиме. Как заверили представители следственных органов Белоруссии, журналисты, аудитория и пользователи будут и дальше своевременно получать информацию о деятельности ведомства. Для этого будут использовать другие ресурсы и сервисы потокового видео.
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белоруссия, в мире, технологии, сша, youtube, следственный комитет белоруссии
13:37 02.11.2021 (обновлено: 15:33 02.11.2021)
YouTube заблокировал официальный канал СК Белоруссии
YouTube заблокировал официальный Googlе-аккаунт и канал Следственного комитета Белоруссии