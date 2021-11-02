https://ria.ru/20211102/windows-1757432330.html
В Windows 11 обнаружена давняя проблема операционных систем Microsoft
В Windows 11 обнаружена давняя проблема операционных систем Microsoft - РИА Новости, 02.11.2021
В Windows 11 обнаружена давняя проблема операционных систем Microsoft
Пользователи новой Windows 11 столкнулись с проблемой пустых папок, которая была и у предшествующей ОС от Microsoft. Об этом сообщает портал MSPowerUser. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:23
2021-11-02T18:23
2021-11-02T18:23
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи новой Windows 11 столкнулись с проблемой пустых папок, которая была и у предшествующей ОС от Microsoft. Об этом сообщает портал MSPowerUser.Многие, кто установил Windows 11, жалуются, что операционная система создает до нескольких тысяч пустых папок в системном каталоге System32. Аналогичный сбой фиксируется в Windows 10 с 2019 года.Предполагается, что папки в каталоге Local созданы инструментом обработки Provisioning Package с именем ProvTool.exe и могут быть удалены без каких-либо сбоев в системе.Windows 11 стала доступна для установки 5 октября. Данное поколение ОС включает в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.
https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html
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