https://ria.ru/20211102/vzryv-1757373330.html

Не менее 19 человек погибли при взрывах у больницы в Кабуле

Не менее 19 человек погибли при взрывах у больницы в Кабуле - РИА Новости, 02.11.2021

Не менее 19 человек погибли при взрывах у больницы в Кабуле

Количество погибших при взрыве у больницы в Кабуле выросло до 19, сообщило France-Presse со ссылкой на сотрудника Минздрава. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:48

2021-11-02T13:48

2021-11-02T15:00

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Количество погибших при взрыве у больницы в Кабуле выросло до 19, сообщило France-Presse со ссылкой на сотрудника Минздрава.По данным очевидцев и источников РИА Новости, у госпиталя прогремели два взрыва. Как сообщило афганское агентство Bakhtar, нападение совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*.Затем террористы проникли в здание больницы, им противостоят представители движения "Талибан"*. На место ЧП прибыл спецназ.В посольстве России в Кабуле РИА Новости сообщили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.Обстановка в АфганистанеВ августе этого года на фоне ухода из Афганистана американского контингента талибы захватили все крупные города страны и объявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН.После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ*. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, еще 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших).*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/vzryv-1757039965.html

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Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы. 2021-11-02T13:48 true PT0M26S

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в мире, кабул (город), афганистан, россия