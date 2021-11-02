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При взрыве у госпиталя в Кабуле погибли не менее 15 человек
При взрыве у госпиталя в Кабуле погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 02.11.2021
При взрыве у госпиталя в Кабуле погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли и 34 получили ранения в результате взрыва у госпиталя в афганской столице Кабуле, сообщают СМИ со ссылкой на представителя... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:13
2021-11-02T13:13
2021-11-02T14:03
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 34 получили ранения в результате взрыва у госпиталя в афганской столице Кабуле, сообщают СМИ со ссылкой на представителя талибов (движение "Талибан"*).Ранее итальянская гуманитарная организация Emergency сообщила, что в ее больницу поступило девять пострадавших при взрывах в Кабуле."В результате взрыва у больницы в Кабуле погибли по крайней мере 15 человек, 34 ранены", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на представителя службы безопасности талибов.Афганское агентство Bakhtar сообщало, что нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Ранее очевидец заявил РИА Новости, что группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, идут столкновения с талибами. Как сообщил представитель талибов Билал Карими РИА Новости, у госпиталя в Кабуле во вторник произошли два взрыва. О двух взрывах говорили агентству очевидец и источник. По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана Кари Саида Хости, на место происшествия прибыл спецназ.В посольстве РФ в Кабуле РИА Новости заявили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), взрыв, талибан, афганистан, исламское государство
13:13 02.11.2021 (обновлено: 14:03 02.11.2021)
При взрыве у госпиталя в Кабуле погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли, 34 пострадали при взрыве у госпиталя в Кабуле