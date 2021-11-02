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В Кабуле возле больницы прогремел взрыв
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв - РИА Новости, 02.11.2021
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв
Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:43
2021-11-02T12:29
в мире
кабул (город)
афганистан
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КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего."Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", — рассказал он. После нападения раздались выстрелы.Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на очевидцев, за этим последовал еще один взрыв. В здание проникла группа террористов-смертников, началась перестрелка с силами талибов. Есть погибшие и пострадавшие.Информацию о взрывах РИА Новости подтвердил представитель движения "Талибан" Билал Карими.В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ*. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, еще 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших). Ответственность за организацию этих нападений на себя пока никто не взял.*Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, кабул (город), афганистан
11:43 02.11.2021 (обновлено: 12:29 02.11.2021)
 
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв

В Кабуле рядом с больницей взорвался террорист-смертник

© REUTERS / Jorge SilvaБоец "Талибана"* возле больницы скорой помощи, куда должны привезти пострадавших от взрыва у мечети в Кабуле, Афганистан
Боец Талибана* возле больницы скорой помощи, куда должны привезти пострадавших от взрыва у мечети в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Jorge Silva
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего.
"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", — рассказал он.
После нападения раздались выстрелы.
Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на очевидцев, за этим последовал еще один взрыв. В здание проникла группа террористов-смертников, началась перестрелка с силами талибов. Есть погибшие и пострадавшие.
Информацию о взрывах РИА Новости подтвердил представитель движения "Талибан" Билал Карими.
В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ*. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, еще 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших). Ответственность за организацию этих нападений на себя пока никто не взял.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Место взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:00Захват власти в Афганистане талибами
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
 
В миреКабул (город)Афганистан
 
 
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