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В Кабуле возле больницы прогремел взрыв

В Кабуле возле больницы прогремел взрыв - РИА Новости, 02.11.2021

В Кабуле возле больницы прогремел взрыв

Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:43

2021-11-02T11:43

2021-11-02T12:29

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КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего."Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", — рассказал он. После нападения раздались выстрелы.Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на очевидцев, за этим последовал еще один взрыв. В здание проникла группа террористов-смертников, началась перестрелка с силами талибов. Есть погибшие и пострадавшие.Информацию о взрывах РИА Новости подтвердил представитель движения "Талибан" Билал Карими.В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ*. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, еще 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших). Ответственность за организацию этих нападений на себя пока никто не взял.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754761350.html

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в мире, кабул (город), афганистан