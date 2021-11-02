https://ria.ru/20211102/vzryv-1757340236.html
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв - РИА Новости, 02.11.2021
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв
Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:43
2021-11-02T11:43
2021-11-02T12:29
в мире
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752884201_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_bf144bb00d1460034b92b9cbed1896e2.jpg
КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего."Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", — рассказал он. После нападения раздались выстрелы.Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на очевидцев, за этим последовал еще один взрыв. В здание проникла группа террористов-смертников, началась перестрелка с силами талибов. Есть погибшие и пострадавшие.Информацию о взрывах РИА Новости подтвердил представитель движения "Талибан" Билал Карими.В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ*. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, еще 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших). Ответственность за организацию этих нападений на себя пока никто не взял.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754761350.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752884201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b0e61e5d1f2c575bbbd37662c59d1372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
11:43 02.11.2021 (обновлено: 12:29 02.11.2021)
В Кабуле возле больницы прогремел взрыв
В Кабуле рядом с больницей взорвался террорист-смертник
КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости.
Рядом с больницей в Кабуле
прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего.
"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", — рассказал он.
После нападения раздались выстрелы.
Как сообщают местные телеканалы со ссылкой на очевидцев, за этим последовал еще один взрыв. В здание проникла группа террористов-смертников, началась перестрелка с силами талибов. Есть погибшие и пострадавшие.
Информацию о взрывах РИА Новости подтвердил представитель движения "Талибан" Билал Карими.
В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН
.
После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ*. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, еще 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших). Ответственность за организацию этих нападений на себя пока никто не взял.
*Террористические организации, запрещенные в России.