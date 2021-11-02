https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html

Зеленского ждет жесткий разговор с Путиным. Украинцы уже в панике

На Украине предупредили Зеленского о жестком разговоре с Путиным - РИА Новости, 02.11.2021

Зеленского ждет жесткий разговор с Путиным. Украинцы уже в панике

Президенту Владимиру Зеленскому стоит опасаться переговоров с Владимиром Путиным, потому что последний будет вести диалог с позиции силы, заявил бывший министр... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:33

2021-11-02T19:33

2021-11-02T23:30

в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

павел климкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847396_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_83f52a934ff54d59a4ea824ce1dec857.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президенту Владимиру Зеленскому стоит опасаться переговоров с Владимиром Путиным, потому что последний будет вести диалог с позиции силы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин."Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. <…> У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей", — сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".По мнению экс-министра, российские козыри находятся в области энергетики."Если мы даже пропетляем нынешний сезон, <…> то следующий сезон при тех же самых условиях мы точно не пропетляем. Это школьная арифметика", — добавил политик.Климкин подчеркнул, что встреча двух лидеров принесет пользу Киеву только в том случае, если страна будет четко знать свою позицию, "что нет каких-то вещей под столом" и заручится поддержкой западных партнеров.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить этой встречи. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против диалога с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить.

https://ria.ru/20211011/zelenskiy-1753957991.html

https://ria.ru/20211010/sammit-1753851379.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, павел климкин, россия