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Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 02.11.2021
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, обсудили отношения РФ и США, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:57
2021-11-02T16:57
2021-11-02T17:00
сша
николай патрушев
уильям бернс
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москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, обсудили отношения РФ и США, сообщили в пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с Директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили российско-американские отношения", - говорится в сообщении.
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сша, николай патрушев, уильям бернс, россия, в мире, москва
16:57 02.11.2021 (обновлено: 17:00 02.11.2021)
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом
Патрушев и директор ЦРУ Бернс на встрече в Москве обсудили отношения России и США