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Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 02.11.2021

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, обсудили отношения РФ и США, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:57

2021-11-02T16:57

2021-11-02T17:00

сша

николай патрушев

уильям бернс

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, обсудили отношения РФ и США, сообщили в пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с Директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили российско-американские отношения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737810123.html

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