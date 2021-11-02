https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757359886.html

В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена

В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 02.11.2021

В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена

Россия и США обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов президента РФ Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, их сроки будут... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:58

2021-11-02T12:58

2021-11-02T12:58

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и США обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов президента РФ Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, их сроки будут определяться, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов, сроки будут определяться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211101/bazy-1757190677.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия