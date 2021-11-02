https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757359886.html
В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена
В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 02.11.2021
В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена
Россия и США обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов президента РФ Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, их сроки будут... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:58
2021-11-02T12:58
2021-11-02T12:58
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и США обоюдно заинтересованы в проведении личных контактов президента РФ Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, их сроки будут определяться, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов, сроки будут определяться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211101/bazy-1757190677.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2520:1890_1920x0_80_0_0_058f15b8d07d8771a15fae948678a301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле выразили заинтересованность во встрече Путина и Байдена
Песков: Россия и США обоюдно заинтересованы во встрече Путина и Байдена