https://ria.ru/20211102/vena-1757447690.html

Власти Австрии почтили память жертв теракта в Вене

Власти Австрии почтили память жертв теракта в Вене - РИА Новости, 02.11.2021

Власти Австрии почтили память жертв теракта в Вене

Власти Австрии во вторник почтили память жертв теракта в Вене, произошедшего ровно год назад. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:50

2021-11-02T19:50

2021-11-02T19:50

в мире

вена

австрия

себастьян курц

вольфганг соботка

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Власти Австрии во вторник почтили память жертв теракта в Вене, произошедшего ровно год назад.Церемония прошла в церкви Рупрехтскирхе в центре австрийской столицы, расположенной в непосредственной близости от места теракта.В церемонии, помимо прочих, приняли участие канцлер Австрии Александер Шалленберг, федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен, а также президент Национального собрания Австрии (парламент) Вольфганг Соботка и кардинал Кристоф Шенборн. В мероприятии принял участие и Себастьян Курц, бывший канцлером страны на момент совершения теракта."Во имя толерантности мы оставим за собой право не терпеть нетерпимость", - сказал канцлер Шалленберг, выступая на церемонии.Президент Ван дер Беллен напрямую обратился к близким жертв теракта, выразив им соболезнования и назвав по имени четырёх погибших.Все присутствующие почтили жертв атаки минутой молчания.Ровно год назад, вечером 2 ноября 2020 года в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Спустя год после теракта следствие по-прежнему исходит из того, что нападающий действовал в одиночку.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20211026/nozh-1756377747.html

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в мире, вена, австрия, себастьян курц, вольфганг соботка, александер ван дер беллен