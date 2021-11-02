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В Петербурге не выявили случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19
В Петербурге не выявили случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В Петербурге не выявили случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19
Иммунологическая комиссия в Санкт-Петербурге изучила 12 случаев смертей среди вакцинированных от COVID-19, ни в одном из них не установлена связь между... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:53
2021-11-02T20:54
общество
санкт-петербург
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Иммунологическая комиссия в Санкт-Петербурге изучила 12 случаев смертей среди вакцинированных от COVID-19, ни в одном из них не установлена связь между летальным исходом и прививкой, заявил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Мы рассматриваем на иммунологической комиссии те случаи, в которых есть малейшие основания предполагать, заподозрить, что наступление летального исхода могло быть связано непосредственно с самой вакцинацией. Таких случаев мы рассмотрели 12. Ни в одном из случаев не было оснований у комиссии, а комиссия - это не чиновники, а практикующие врачи, не было обнаружено признаков, которые давали нам основание утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с процедурой вакцинации и использования вакцины", - сказал он.Глава комитета отметил, что риск наступления летального исхода у тех, кто закончил цикл вакцинации, снижается в 20 раз по сравнению с теми, кто не привился."Что касается наступления летальных исходов, во-первых, я повторю, что риск наступления летального исхода в целом у тех, кто закончил вакцинацию, снижается в 20 раз и более по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Даже если человек заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой либо среднетяжелой форме и госпитализировался, то у людей, которые прошли цикл вакцинации, риск наступления летального исхода в три раза ниже, чем у невакцинированных", - сказал он.По словам Лисовца, к сожалению, случаи смертей среди привитых есть, но их крайне мало."Для примера – вчера общался с главными врачами, узнавал, есть ли у них пациенты, которые завершили вакцинацию и умирают в стационарах. Есть, к сожалению, такие пациенты. Но их крайне мало… Один из главных врачей отчиталась, что за неделю умерло в больнице от коронавирусной инфекции 27 пациентов, только один из них был вакцинирован. И это была пациентка с целым набором тяжелых сопутствующих патологий. Поэтому можно оценить пользу вакцинации даже на основании этих цифр", - сказал он.
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общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
20:53 02.11.2021 (обновлено: 20:54 02.11.2021)
 
В Петербурге не выявили случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19

Комиссия в Петербурге не выявила ни одного случая смерти из-за вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Columbus в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Иммунологическая комиссия в Санкт-Петербурге изучила 12 случаев смертей среди вакцинированных от COVID-19, ни в одном из них не установлена связь между летальным исходом и прививкой, заявил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Мы рассматриваем на иммунологической комиссии те случаи, в которых есть малейшие основания предполагать, заподозрить, что наступление летального исхода могло быть связано непосредственно с самой вакцинацией. Таких случаев мы рассмотрели 12. Ни в одном из случаев не было оснований у комиссии, а комиссия - это не чиновники, а практикующие врачи, не было обнаружено признаков, которые давали нам основание утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с процедурой вакцинации и использования вакцины", - сказал он.
Глава комитета отметил, что риск наступления летального исхода у тех, кто закончил цикл вакцинации, снижается в 20 раз по сравнению с теми, кто не привился.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 17:24Распространение коронавируса
В Петербурге сообщили о высоких темпах вакцинации
"Что касается наступления летальных исходов, во-первых, я повторю, что риск наступления летального исхода в целом у тех, кто закончил вакцинацию, снижается в 20 раз и более по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Даже если человек заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой либо среднетяжелой форме и госпитализировался, то у людей, которые прошли цикл вакцинации, риск наступления летального исхода в три раза ниже, чем у невакцинированных", - сказал он.
По словам Лисовца, к сожалению, случаи смертей среди привитых есть, но их крайне мало.
"Для примера – вчера общался с главными врачами, узнавал, есть ли у них пациенты, которые завершили вакцинацию и умирают в стационарах. Есть, к сожалению, такие пациенты. Но их крайне мало… Один из главных врачей отчиталась, что за неделю умерло в больнице от коронавирусной инфекции 27 пациентов, только один из них был вакцинирован. И это была пациентка с целым набором тяжелых сопутствующих патологий. Поэтому можно оценить пользу вакцинации даже на основании этих цифр", - сказал он.
 
ОбществоСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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