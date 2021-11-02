https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757416171.html
В Совфеде рассказали о планах привить до конца года почти всех сенаторов
В Совфеде рассказали о планах привить до конца года почти всех сенаторов - РИА Новости, 02.11.2021
В Совфеде рассказали о планах привить до конца года почти всех сенаторов
Из 166 сенаторов вакцинировались от коронавируса уже 125, еще 30 планируют это сделать до конца года, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:16
2021-11-02T17:16
2021-11-02T17:30
распространение коронавируса
совет федерации рф
коронавирус в россии
здоровье - общество
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Из 166 сенаторов вакцинировались от коронавируса уже 125, еще 30 планируют это сделать до конца года, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Ранее он сообщил, что Совфед проведёт анкетирование парламентариев, чтобы уточнить, сколько сенаторов уже привились, а сколько - только намерены это сделать."Из 166 сенаторов 125 уже вакцинировались, около 30 изъявили желание сделать прививку до конца этого года при том, что они болели недавно и у них достаточный уровень антител", - сказал Тимченко. Он отметил, что также есть сенаторы, которые пока не могут вакцинироваться из-за рекомендаций своих лечащих врачей.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756621790.html
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совет федерации рф, коронавирус в россии, здоровье - общество, вячеслав тимченко, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
17:16 02.11.2021 (обновлено: 17:30 02.11.2021)
В Совфеде рассказали о планах привить до конца года почти всех сенаторов
Сенатор Тимченко: из 166 сенаторов 125 вакцинировались от COVID-19 и 30 планируют