https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757372036.html

Власти Петербурга заявили о росте интереса к вакцинации от COVID-19

Власти Петербурга заявили о росте интереса к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

Власти Петербурга заявили о росте интереса к вакцинации от COVID-19

Интерес к вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге заметно возрос за последние две недели, ежедневно вакцинировались в среднем 18-20 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:41

2021-11-02T13:41

2021-11-02T13:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Интерес к вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге заметно возрос за последние две недели, ежедневно вакцинировались в среднем 18-20 тысяч человек, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."В течение последних двух недель мы отмечали явный повышенный интерес к вакцинации. Число жителей, которые вакцинировались ежедневно, составляло в среднем 18-19-20 тысяч. Изменилась ли ситуация с началом текущей недели и введением нерабочих дней, я смогу ответить в следующий раз. Рассчитываю, что снижения не произойдет, хотя в воскресенье число вакцинированных составляло меньше 8 тысяч человек – это те, кто пришел на вакцинацию впервые", - сказал он."К сожалению, не все услышали призывы комитета по здравоохранению, правительства города о том, что эти нерабочие дни можно было бы, в том числе, использовать для посещения пунктов вакцинации. В любом случае рассчитываем, что у наших горожан сейчас есть свободное время и наши пункты вакцинации пустовать не будут", - добавил глава комитета. Он также отметил, что в городе в настоящее время нет дефицита вакцины от коронавируса."Что касается тревог о недостатке вакцин, могу сказать, что тревоги абсолютно беспочвенны. В конце прошлой недели заканчивалась одна из вакцин – это "Спутник Лайт". Вчера получили 100 тысяч доз "Спутник Лайт". В городе также имеются запасы "Спутник V". Его запасы позволяют вакцинировать жителей, как минимум до нового года", - сказал Лисовец.По его словам, в настоящее время запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 692 тысячи доз. "При том темпе, который мы видели на прошлой неделе, когда у нас первично вакцинировались более 20 тысяч пациентов, то таких доз хватит на несколько месяцев", - отметил он.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757005703.html

https://ria.ru/20211030/ermitazh-1757013582.html

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