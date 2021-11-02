https://ria.ru/20211102/ustav-1757319806.html

В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ

В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ - РИА Новости, 02.11.2021

В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) России будет утверждаться указом президента РФ, следует... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:35

2021-11-02T09:35

2021-11-02T09:58

правительство рф

госдума рф

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) России будет утверждаться указом президента РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Корабли Военно-морского флота уже в мирное время, постоянно взаимодействуя с иностранными кораблями и иностранными властями (в том числе с вероятным противником) в Мировом океане, обеспечивают военную безопасность Российской Федерации с морских и океанских направлений. Поэтому Корабельному уставу тем более требуется утверждение его указом президента РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что "действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИДа России"."Корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам", - пояснили в кабмине.Авторы инициативы напоминают, что в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации стали утверждаться указом главы государства, в то время как устав для военных кораблей, наоборот, потерял свой статус и "стал практически подзаконным актом", в результате чего "начал "выпадать" из правового поля РФ"."Подтверждением изложенного могут послужить различного рода инспекции или разборы происшествий с кораблями, когда доводы командира корабля (соединения кораблей) - "Я действовал в соответствии с Корабельным уставом" - зачастую не принимаются, основываясь на том, что есть документ высшей юридической силы", - отмечается в пояснительной записке.В соответствии с законопроектом, изменения будут внесены, в частности, в положения федеральных законов "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе".

https://ria.ru/20211101/aviatsiya-1757227818.html

https://ria.ru/20211029/minoborony-1756793646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, госдума рф, безопасность, россия