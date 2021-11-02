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В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ
В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ - РИА Новости, 02.11.2021
В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) России будет утверждаться указом президента РФ, следует... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:35
2021-11-02T09:58
правительство рф
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безопасность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) России будет утверждаться указом президента РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Корабли Военно-морского флота уже в мирное время, постоянно взаимодействуя с иностранными кораблями и иностранными властями (в том числе с вероятным противником) в Мировом океане, обеспечивают военную безопасность Российской Федерации с морских и океанских направлений. Поэтому Корабельному уставу тем более требуется утверждение его указом президента РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Отмечается, что "действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИДа России"."Корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам", - пояснили в кабмине.Авторы инициативы напоминают, что в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации стали утверждаться указом главы государства, в то время как устав для военных кораблей, наоборот, потерял свой статус и "стал практически подзаконным актом", в результате чего "начал "выпадать" из правового поля РФ"."Подтверждением изложенного могут послужить различного рода инспекции или разборы происшествий с кораблями, когда доводы командира корабля (соединения кораблей) - "Я действовал в соответствии с Корабельным уставом" - зачастую не принимаются, основываясь на том, что есть документ высшей юридической силы", - отмечается в пояснительной записке.В соответствии с законопроектом, изменения будут внесены, в частности, в положения федеральных законов "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе".
https://ria.ru/20211101/aviatsiya-1757227818.html
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правительство рф, госдума рф, безопасность, россия
09:35 02.11.2021 (обновлено: 09:58 02.11.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект о Корабельном уставе ВМФ

В Госдуму внесли проект, по которому Корабельный устав ВМФ утверждается указом президента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) России будет утверждаться указом президента РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Корабли Военно-морского флота уже в мирное время, постоянно взаимодействуя с иностранными кораблями и иностранными властями (в том числе с вероятным противником) в Мировом океане, обеспечивают военную безопасность Российской Федерации с морских и океанских направлений. Поэтому Корабельному уставу тем более требуется утверждение его указом президента РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Отмечается, что "действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИДа России".
"Корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам", - пояснили в кабмине.
Авторы инициативы напоминают, что в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации стали утверждаться указом главы государства, в то время как устав для военных кораблей, наоборот, потерял свой статус и "стал практически подзаконным актом", в результате чего "начал "выпадать" из правового поля РФ".
"Подтверждением изложенного могут послужить различного рода инспекции или разборы происшествий с кораблями, когда доводы командира корабля (соединения кораблей) - "Я действовал в соответствии с Корабельным уставом" - зачастую не принимаются, основываясь на том, что есть документ высшей юридической силы", - отмечается в пояснительной записке.
В соответствии с законопроектом, изменения будут внесены, в частности, в положения федеральных законов "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе".
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