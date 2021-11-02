https://ria.ru/20211102/usmanov-1757383948.html
Фонд Усманова поддержит реставрацию особняка князя Романова в Ташкенте
Фонд Усманова поддержит реставрацию особняка князя Романова в Ташкенте - РИА Новости, 02.11.2021
Фонд Усманова поддержит реставрацию особняка князя Романова в Ташкенте
Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" окажет поддержку реставрации в Ташкенте особняка князя Константина... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:49
2021-11-02T14:49
2021-11-02T14:57
узбекистан
ташкент
алишер усманов
снг
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" окажет поддержку реставрации в Ташкенте особняка князя Константина Романова, внука российского императора Николая I, сообщила во вторник директор фонда Фатима Мухомеджан."Реставрация Дворца князя Романова – это первый проект из серии крупных архитектурных замыслов в Узбекистане, которые поддержит Фонд "Искусство, наука и спорт" в ближайшее время", - сказала Мухомеджан. Ее цитирует в своем сообщении для СМИ Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана.Мухомеджан отметила символичность того, что фонд начинает свои крупные культурные архитектурные проекты в Узбекистане с реставрации здания, "олицетворяющего яркий пример давних исторических связей наших стран". В числе других проектов фонда в Ташкенте - поддержка в строительстве нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, реконструкции Центра современного искусства и сохранение объектов модернизма XX века.Ранее вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что власти страны надеются на интерес к проекту реставрации особняка князя Константина Романова у компаний и организаций из России. До конца 2021 году намечено завершить подготовку дизайн-концепции реставрации особняка, после чего начать выбор компании-реставратора. В соответствии с концепцией, разработанной при участии немецкой Atelier Brückner GmbH, в особняк планируется вернуть западноевропейскую коллекцию живописи, изделия из фарфора, предметы интерьера и другие ценные произведения искусства, а также открыть филиал государственного музея искусств Узбекистана.Проект реконструкции особняка Романова включен в утвержденную правительством программу совершенствования деятельности музеев в 2020-2021 годах. Первоначально планировалось начать реконструкцию в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось скорректировать.Двухэтажная резиденция князя Романова была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году. После революции и гражданской войны часть коллекции резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное - утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов - Дом приемов МИД Узбекистана.
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узбекистан, ташкент, алишер усманов, снг, мид узбекистана
14:49 02.11.2021 (обновлено: 14:57 02.11.2021)
Фонд Усманова поддержит реставрацию особняка князя Романова в Ташкенте
Фонд Алишера Усманова поддержит реставрацию особняка князя Константина Романова в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости.
Благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова
"Искусство, наука, спорт" окажет поддержку реставрации в Ташкенте
особняка князя Константина Романова, внука российского императора Николая I, сообщила во вторник директор фонда Фатима Мухомеджан.
"Реставрация Дворца князя Романова – это первый проект из серии крупных архитектурных замыслов в Узбекистане
, которые поддержит Фонд "Искусство, наука и спорт" в ближайшее время", - сказала Мухомеджан. Ее цитирует в своем сообщении для СМИ Фонд развития культуры и искусства при министерстве культуры Узбекистана.
Мухомеджан отметила символичность того, что фонд начинает свои крупные культурные архитектурные проекты в Узбекистане с реставрации здания, "олицетворяющего яркий пример давних исторических связей наших стран". В числе других проектов фонда в Ташкенте - поддержка в строительстве нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, реконструкции Центра современного искусства и сохранение объектов модернизма XX века.
Ранее вице-премьер, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что власти страны надеются на интерес к проекту реставрации особняка князя Константина Романова у компаний и организаций из России. До конца 2021 году намечено завершить подготовку дизайн-концепции реставрации особняка, после чего начать выбор компании-реставратора. В соответствии с концепцией, разработанной при участии немецкой Atelier Brückner GmbH, в особняк планируется вернуть западноевропейскую коллекцию живописи, изделия из фарфора, предметы интерьера и другие ценные произведения искусства, а также открыть филиал государственного музея искусств Узбекистана.
Проект реконструкции особняка Романова включен в утвержденную правительством программу совершенствования деятельности музеев в 2020-2021 годах. Первоначально планировалось начать реконструкцию в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось скорректировать.
Двухэтажная резиденция князя Романова была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году. После революции и гражданской войны часть коллекции резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное - утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов - Дом приемов МИД Узбекистана
.