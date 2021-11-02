https://ria.ru/20211102/urgant-1757382789.html
Ургант предложил Бузовой открыть свой театр
Ургант предложил Бузовой открыть свой театр - РИА Новости, 02.11.2021
Ургант предложил Бузовой открыть свой театр
Иван Ургант в передаче "Вечерний Ургант" в шутку предложил Ольге Бузовой открыть свой театр. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:50
2021-11-02T14:50
2021-11-02T14:50
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иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Иван Ургант в передаче "Вечерний Ургант" в шутку предложил Ольге Бузовой открыть свой театр.Он также продемонстрировал вариант логотипа для будущего проекта звезды. Он напоминал логотип телепередачи "Дом–2".Ранее стало известно, что МХАТ объявил об отмене ближайшего спектакля "Чудесный грузин", в котором играет певица. При этом отмечалось, что спектакль не снимают с репертуара, а переносят на неопределенный срок.
https://ria.ru/20211031/mkhat-1757109259.html
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знаменитости, ольга бузова, иван ургант, шоу-бизнес
Ургант предложил Бузовой открыть свой театр
Ургант предложил Бузовой открыть свой театр и назвать его "МХАТ–2"