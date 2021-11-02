Ургант предложил Бузовой открыть свой театр

"Поскольку я всегда поддерживаю Олю во всем, на всякий случай, я бы ей не предлагал идти в другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Выгнали из МХАТ имени М.Горького? Ну все, она открыла свой – "МХАТ-2", – сказал ведущий.